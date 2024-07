Xbox Game Pass : les prix des abonnements augmentent, coup dur pour les gamers

Le Xbox Game Pass subit une énième augmentation de prix, au grand dam des joueurs. Microsoft vient d’annoncer jusqu’à trois euros de hausse sur les abonnements ainsi que la disparition de la formule Console au profit d’une formule plus dépouillée. On vous détaille tous les changements.

© Envato

L’été dernier, Microsoft a augmenté les prix de son Xbox Game Pass. Mauvaise nouvelle pour les joueurs, le géant de Redmond récidive en cette nouvelle période estivale. Cela n’est toutefois pas une surprise, Phil Spencer nous ayant déjà prévenus en septembre dernier : “Il est inévitable que le prix du Xbox Game Pass augmentera à l’avenir”, expliquait à l’époque le patron de Xbox. Pour autant, les utilisateurs vont forcément accuser le coup.

Quels sont les nouveaux prix du Xbox Game Pass ?

La nouvelle augmentation est déjà effective pour les nouveaux abonnés. Elle sera appliquée chez les utilisateurs existants à partir du 12 septembre prochain. La sortie prochaine de Call of Duty Black Ops 6 et son intégration dans le Game Pass ne sont probablement pas étrangères à cette restructuration. Voici les nouveaux tarifs en vigueur :

Game Pass Ultimate : 17,99€/mois au lieu de 14,99€

17,99€/mois au lieu de 14,99€ Game Pass Core : 69,99€/an au lieu de 59,99€

69,99€/an au lieu de 59,99€ Game Pass PC : 11,99€/mois au lieu de 9,99€

Les abonnements PC et Ultimate conservent leurs avantages habituels à l’instar des sorties day one et d’EA Play. En revanche, la formule habituelle dédiée aux consoles se ferme aux nouveaux abonnés. Elle sera remplacée à terme par le Game Pass Standard qui donnera accès au multijoueur en ligne, à des promotions et au catalogue de jeux. Le cloud gaming, l’accès aux jeux le jour de leur sortie et EA Play ne seront toutefois plus inclus.

Le Xbox Game Pass Standard sera proposé au tarif de 14,99 dollars par mois aux Etats-Unis. On ne connaît pas encore son prix français mais il devrait être peu ou prou identique. La formule Standard s’intercalerait ainsi entre le Game Pass PC et le Game Pass Ultimate. Elle sera lancée “ces prochains mois”. Les abonnés Game Pass Console pourront conserver leur abonnement jusqu’à l’expiration de la formule.