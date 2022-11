PSVR 2, l’accessoire PS5 coûtera plus cher que la console !

Sony dévoile le prix et la date de sortie du PS VR2 © Sony

Sony a enfin révélé la date de sortie et le prix de son nouveau casque de réalité virtuelle, le PlayStation VR 2. Le casque sortira donc officiellement le 22 février 2023. Préparez-vous à sortir le portefeuille, cependant, car le prix du PS VR2 a été annoncé à 599,99 €, soit 50 € de plus que le prix de la PlayStation 5.

Rappelons en effet que cet été, Sony a augmenté les prix de la PlayStation 5 en France. La PS5 Standard est désormais à 549,99 € et la PS5 Digital Edition à 449,99 €. Elles coûtaient autrefois 499,99 € et 399,99 €.

Deux packs annoncés, la pré-inscription aux précommandes du PS VR2 ouvertes aujourd’hui

Sony a annoncé la sortie de deux packs pour le PS VR2. Le premier pack comprendra le casque PlayStation VR2 avec deux manettes PS VR2 Sense et une paire d’écouteurs stéréo pour 599,99 €. Le deuxième comprendra, en plus de tout ceci, le jeu vidéo Horizon Call of the Mountain, via un code activable sur le PS Store, pour 649,99 €.

Le PS VR2 sera disponible en précommande à partir du 15 novembre 2022 sur la boutique en ligne de Sony (direct.playstation.com pour les acheteurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg). Les inscriptions en précommande ouvrent aujourd’hui, le 2 novembre.

Une station de charge pour les manettes a par ailleurs été annoncée dans la foulée, à 49,99 €. Les joueurs pourront charger la manette PS VR2 Sense grâce à une conception simple à encliqueter, sans avoir à se connecter à une console PS5, ce qui libère les ports USB de la console.

Voici les différents prix pour le PS VR2 annoncés par Sony :

Casque PS VR2, manettes PS VR2 Sense et casque stéréo : 599,99 €

: 599,99 € Casque PS VR2, manettes PS VR2 Sense, casque stéréo et Horizon Call of the Mountain (en dématérialisé) : 649,99 €

: 649,99 € Station de charge pour manette PlayStation VR2 Sense : 49,99 €

Retrouvez tous les détails sur l’article de blog dédié du site de Sony.