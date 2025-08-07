Cyberattaque contre Air France-KLM, ce que vous devez savoir

Air France-KLM a été la cible d’une attaque informatique qui a compromis certaines données personnelles. Les clients sont invités à rester vigilants, surtout s’ils reçoivent des messages inattendus liés à leurs réservations.

Cyberattaque : les clients d’Air France-KLM doivent redoubler de prudence

Le jeudi 7 août 2025, Air France-KLM a révélé avoir été victime d’une attaque informatique visant certaines données personnelles de ses clients. Le problème ne vient pas directement de ses propres serveurs, mais d’un partenaire externe avec lequel la compagnie travaille. Dès que l’intrusion a été repérée, une enquête a été lancée pour comprendre ce qu’il s’est passé et mesurer les conséquences exactes.

Selon les informations données par le groupe, les données sensibles comme les mots de passe, les informations bancaires, les numéros de passeport et les détails des vols ne sont pas concernées. En revanche, certaines données personnelles plus générales, comme les noms, les prénoms, les coordonnées et le contenu de certains messages envoyés par email, pourraient avoir été exposées.

Après l’attaque, quels risques pour les clients concernés ?

Pour l’instant, le nombre de clients touchés n’a pas été révélé. Ce type d’incident peut malheureusement ouvrir la porte à des arnaques, comme des tentatives de phishing. Les pirates pourraient, par exemple, envoyer de faux mails en prétendant qu’il y a un souci avec un vol pour pousser les gens à cliquer sur des liens piégés. En plein été, alors que beaucoup de voyageurs préparent leurs vacances, le contexte est idéal pour ce genre de manipulation.

Face à cela, Air France-KLM a commencé à prévenir les clients concernés, un par un. La compagnie leur conseille de faire très attention aux messages et appels étranges qu’ils pourraient recevoir. Même si les informations bancaires n’ont pas été volées, les escrocs peuvent utiliser d’autres données pour tenter de se faire passer pour la compagnie et tromper les clients.

Air France-KLM a également insisté sur le fait que ses propres systèmes n’ont pas été affectés. Cela signifie que les plateformes internes d’Air France et de KLM restent sécurisées. Des mesures ont déjà été prises pour éviter qu’un incident similaire ne se reproduise. De plus, l’incident a été signalé à la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), comme l’exige la loi en cas de fuite de données personnelles.

