Cyberpunk 2077 : on a trouvé toutes les options cachées et comment les activer

Alors que Cyberpunk 2077 est enfin disponible et jouable pour tout le monde, voici quelques astuces pour afficher et configurer toutes les options cachées du jeu !

Cyberpunk 2077 est (enfin) disponible dans le monde entier depuis quelques heures, le jeu de CD Projekt RED renferme encore quelques secrets. Nous avons ainsi été fouiller dans les fichiers de la version PC du jeu (désolé pour les joueurs sur Xbox One et PS4) et découvert qu’un certain nombre d’options et paramètres étaient cachés par défaut. Voici comment faire pour les réactiver !

Options cachées de Cyberpunk 2077 : deux fichiers pour les débloquer

Toutes les options proposées par Cyberpunk 2077 se trouvent dans deux fichiers options.json : le premier est à chercher dans le sous-répertoire r6/config/settings du jeu, tandis que le second se trouve dans r6/config/settings/platform/pc. L’immense majorité des options suivantes se trouve dans le premier fichier ; nous n’avons donc explicitement spécifié où se trouve l’option que lorsque celle-ci est à chercher dans le second fichier de configuration.

Pour activer une option en particulier, rien de plus simple : il suffit de modifier sa valeur is_visible de « false » à « true » dans le fichier de configuration concerné ! Inutile en revanche de chercher un moyen pour activer le ray-tracing dans Cyberpunk 2077 avec les dernières cartes graphiques d’AMD : ce n’est hélas pas encore possible…

Aide à la visée des véhicules (Jeu – Accessibilité)

Par défaut, l’aide à la visée des véhicules est désactivée. Il est possible de l’activer via l’option VehicleAimAssistance. L’option devient alors visible dans la catégorie « Jeu » des paramètres de configuration.

Taille de l’ATH (Jeu – ATH)

Par défaut, il n’est pas possible de régler la taille de l’ATH dans Cyberpunk 2077. L’activation de l’option HudScaling offre cette possibilité. L’option est alors réglable de 0 à 125 (défaut : 100).

Intervalle de sauvegarde automatique (Jeu – ATH)

Cyberpunk 2077 sauvegarde régulièrement votre avancée dans le jeu. Par défaut, cette sauvegarde automatique a lieu toutes les cinq minutes. Il est possible d’allonger ce délai à 10 ou 15 minutes en activant l’option AutosaveInterval.

Cinématique d’ouverture (Jeu – Divers)

Si vous souhaites passer les cinématiques d’ouverture présentes dans le jeu, il vous faut activer l’option OpeningCinematic. Celle-ci apparaitra alors dans la partie « Divers » de la section « Jeu » des paramètres.

Type d’anti-aliasing (Graphismes – Paramètres de base)

Le type d’anti-aliasing utilisé par Cyberpunk 2077 est a priori configurable, mais l’option qu’il est possible d’activer (AntiAliasing) dans le deuxième fichier de configuration ne permet pour le moment pas de le définir. Peut-être par la suite ?

Plage d’illumination globale (Graphismes – Paramètres avancés)

Par défaut, il n’est pas possible de régler la plage d’illumination globale, c’est à dire la zone autour du joueur recevant un éclairage global. L’activation de l’option GlobaIlluminationRange dans le deuxième fichier de configuration vous permettra de définir cette plage à « Élevée » ou « Ultra ».

Mappage tonal médian, Luminosité maximale, Blanc et Gamma (Vidéo – Affichage)

L’activation des options TonemappingMidpoint, MaxMonitorBrightness, Gamma et PaperWhiteLevel permettent d’afficher ces paramètres dans la partie « Vidéo » des réglages du jeu.

Interpolation des chiffres de dégâts (Interface)

Ce paramètre modifie la vitesse de changement des chiffres de dégâts totaux. Activé par défaut, l’option DamageDigitsInterpolation permet désactiver l’interpolation, si on le souhaite.

ATH de Johnny Silverhand (Interface – Visibilité de l’ATH)

Comme son nom l’indique, ce paramètre permet d’afficher ou non les éléments de l’ATH de Johnny Silverhand. L’option johnny_hud permet de l’activer.

Échanger les touches Confirmer et Retour de la manette (Accessibilité)

L’activation du paramètre Sieja permet de faire apparaitre une nouvelle catégorie d’options « Accessibilité ». A l’intérieur, seule la possibilité d’échanger les touches Confirmer et Retour de la manette est disponible.

Régler la luminosité (Luminosité)

L’activation de l’option Brightness fait apparaitre une nouvelle page de paramètres où il est possible de régler… la luminosité !

Les autres options de Debug

Un certain nombre d’options, désactivées par défaut, permettent enfin de pouvoir paramétrer d’autres aspects du jeu : PadPointerSpeedMin, PadPointerSpeedMax, PadPointerAccelereation, PadPointerInteractionSpeedMin, PadPointerInteractionSpeedMax, PadPointerInteractionAcceleration, PadPointerDeceleration, PadPointerOnEnterDeceleration, PadPointerOnLeaveAcceleration, PadPointerProcessingType, PadPointerSnapSpeed, PadPointerLeaveMinMult, PadPointerLeaveMaxMult, PadPointerAxisesDiff, PadPointerMagnetismTime, PadPointerShowHoweredWidget, PadVibration.

Réunis dans la catégorie « DEBUG_INK », ces paramètres sont assez divers : on vous laisse jouer avec !