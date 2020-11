Cyberpunk 2077 : CD Projekt confirme que le jeu sortira vraiment le 10 décembre

Cyberpunk 2077 arrivera bel et bien le 10 décembre prochain et il n’y aura pas de retard, à en croire CD Projekt. Le développeur a confirmé la sortie du jeu tant attendu dans ses résultats financiers du troisième trimestre qui viennent d’être publiés.

L’attente de Cyberpunk 2077 touche à sa fin dans deux semaines exactement. Le jeu en monde ouvert avec Keanu Reeves dans une ville dystopique et cyberpunk se fait attendre depuis plusieurs mois déjà. La sortie de Cyberpunk 2077 a été repoussée trois fois exactement cette année. Après les deux premiers retards, le jeu était finalement prévu pour le 19 novembre en même temps que la PlayStation 5 en France.

La sortie de Cyberpunk 2077 est prévue pour le 10 décembre – Crédit : CD Projekt

Finalement, CD Projekt a pris la décision de repousser la sortie au 10 décembre afin de peaufiner les 9 versions de Cyberpunk 2077. Le jeu sera effectivement disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X, Google Stadia, Xbox One / X, PlayStation 4 / Pro et PC. D’ailleurs, Stadia a annoncé qu’un pack Premiere Edition est offert pour toute précommande du jeu.

Cyberpunk 2077 arrive dans deux semaines et The Witcher 3 est toujours aussi populaire

CD Projekt vient de partager ses résultats financiers du troisième trimestre de 2020. Ces résultats confirment que la sortie de Cyberpunk 2077 est toujours confirmée pour le 10 décembre. Le développeur a également précisé que le jeu est doublé en 10 langues. De plus, les sous-titres ont été préparés dans 18 langues. D’ailleurs, nous savons déjà que la quête principale sera plus courte que celle de The Witcher 3. Cela ne signifie pas pour autant que le jeu est court. En effet, un développeur a déjà joué à Cyberpunk 2077 pendant 175 heures, mais il ne l’a toujours pas terminé.

De nombreux joueurs doutent encore des capacités du studio à lancer le jeu en temps et en heure après autant de délais. Néanmoins, nous sommes désormais à deux semaines du lancement de Cyberpunk 2077. Il est donc improbable que la sortie soit encore repoussée, à moins qu’il n’y ait une urgence de dernière minute. Nous avons aussi récemment appris que le ray tracing ne sera pas compatible avec les cartes AMD à la sortie.

De plus, le directeur administratif financier de CD Projekt, Piotr Nielubowicz, a déclaré que la société a réalisé 28 millions de dollars de revenus sur le trimestre qui ont « principalement été générés par les ventes de jeux de l’univers The Witcher ». Sorti en 2015, The Witcher 3 : Wild Hunt est effectivement le plus gros jeu à succès du studio. Il a donc renforcé la réputation de ce dernier. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle Cyberpunk 2077 est attendu avec autant d’impatience.

