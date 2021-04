Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED a remboursé 30 000 copies sur les 13,7 millions vendues

Malgré son lancement catastrophique, Cyberpunk 2077 n’a pas été remboursé autant de fois que ce que l’on pourrait croire. Le jeu en monde ouvert dans un univers dystopique a même été un immense succès pour CD Projekt RED qui en a écoulé 13,7 millions de copies depuis sa sortie, tous supports confondus. Les joueurs PS4 et Xbox One ont probablement été les plus nombreux à exiger un remboursement étant donné que Cyberpunk 2077 était totalement injouable à son lancement.

Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

Désormais, le jeu s’améliore progressivement. Les développeurs déploient plusieurs patchs. Ceux-ci corrigent les bugs et donnent un coup de boost aux performances. Dernièrement, le patch 1.2 a amélioré les performances sur la PS4 Pro, même s’il a délaissé la PS4 Fat. Le directeur financier de CD Projekt RED, Piotr Nielubowicz, vient de donner des détails sur la situation de Cyberpunk 2077 et plus particulièrement le remboursement du jeu.

95 % des demandes de remboursement de Cyberpunk 2077 ont déjà été traitées

Sur les 13,7 millions de copies vendues, seulement 30 000 ont été remboursées. CD Projekt RED a effectivement mis en place le programme « Help Me Refund » qui aide les joueurs déçus et insatisfaits à se faire rembourser. Selon le studio polonais, ce programme lui a déjà coûté un peu plus de 2 millions de dollars.

Piotr Nielubowicz a expliqué que 95 % des demandes de remboursement ont déjà été traitées. Les 5 % restants sont toujours en cours de traitement à cause de quelques complications. Toutes les demandes seront bien entendu traitées. En effet, Piotr Nielubowicz l’a assuré en expliquant que : « veuillez prendre en considération que nous remboursons des personnes partout dans le monde et travaillons avec différents systèmes bancaires. Ce n’est pas une tâche facile ».

Pour CD Projekt RED, l’année 2020 a tout de même été rentable avec 560 millions de dollars de revenus. Cependant, le studio a perdu sa réputation auprès d’une grande partie des joueurs. En tout cas, CD Projekt RED n’a pas prévu de laisser tomber Cyberpunk 2077. Comme nous vous l’avons récemment annoncé, le studio polonais veut en faire un blockbuster dans les années à venir.

Source : Polygon