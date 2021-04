Cyberpunk 2077 : le patch 1.2 améliore les performances sur la PS4 Pro

Cyberpunk 2077 s’améliore progressivement, plus ou moins vite en fonction des consoles. Le patch 1.2 vient d’être déployé par CD Projekt RED. Le studio a d’ailleurs récemment prévenu qu’il n’annoncera plus les nouveaux jeux à l’avance pour éviter d’éventuels fiascos. Les joueurs qui font encore confiance au studio ont beaucoup d’espoir pour le patch 1.2 qui est la plus grosse mise à jour du jeu jusqu’à présent. En effet, CD Projekt RED a déployé 30 Go d’améliorations et de correctifs pour les PC et consoles.

Le patch 1.2 de Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

Voulant savoir ce que vaut vraiment ce patch, la chaîne YouTube Digital Foundry a publié une analyse en profondeur. Ils ont vérifié les nouveautés sur PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One et Xbox One X en les comparant avec celles du patch 1.1. Alors, le patch 1.2 est-il à la hauteur des attentes ?

Cyberpunk 2077 s’améliore sur PS4 Pro, mais ce n’est pas encore ça

D’après l’analyse de Digital Foundry, les joueurs de la PlayStation 4 Pro seront pressés d’installer le patch 1.2 si ce n’est pas déjà fait. Et pour cause, il améliore les performances de Cyberpunk 2077 sur la console. Le jeu est plus fluide et davantage stable en général, même si Digital Foundry a enregistré un crash sur PS4 Pro.

Les performances améliorées sont dues au fait que la console ne charge pas toujours toutes les ressources. Ainsi, Cyberpunk 2077 est plus fluide, mais la qualité visuelle s’en retrouve légèrement sacrifiée. D’ailleurs, le jeu a beau avoir de meilleures performances sur la PS4 Pro, il ne faut pas oublier qu’il est toujours absent du PlayStation Store à l’heure actuelle.

En ce qui concerne la Xbox One X, elle continue de charger en permanence toutes les ressources. Par conséquent, le patch 1.2 n’apporte pas de réelle nouveauté sur cette console. Les FPS restent toujours aussi instables.

Enfin, les versions PS4 et Xbox One ne sont malheureusement pas toujours à la hauteur des attentes. Digital Foundry n’a pas constaté de différence améliorant l’expérience de jeu par rapport au dernier patch. Pour le moment, il n’est donc toujours pas conseillé d’acheter Cyberpunk 2077 sur ces consoles. De nombreux joueurs préfèrent attendre l’arrivée des versions next-gen plus tard cette année.

Source : NotebookCheck