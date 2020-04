Cyberpunk 2077 ne sortira pas sur PS5 et Xbox Series X à leurs lancements

Cyberpunk 2077 ne sera pas prêt pour le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X, et on ignore encore sa date de sortie officielle sur les consoles next-gen. Concernant la rétrocompatibilité et la mise à jour de la version PS4, CD Projekt Red s’en remet à Sony qui doit d’abord se prononcer sur la question.

Hier, CD Projekt Red (CDPR) a profité de la présentation de ses excellents résultats financiers pour confirmer la date de sortie de Cyberpunk 2077. Le studio a pris toutes les mesures nécessaires pour respecter son planning malgré la pandémie de Covid-19, le jeu de rôle futuriste sera bien lancé le 17 septembre prochain sur PC, Xbox One et PlayStation 4. En ce qui concerne son portage sur les consoles next-gen de Sony et de Microsoft, la situation est revanche beaucoup moins claire. On sait que CDPR a prévu de lancer des versions spécifiques du jeu qui tire parti des performances de la Xbox Series X et de la PlayStation 5, mais on ignore encore si elles seront prêtes pour le lancement des machines en fin d’année.

Crédit : CD Projekt Red

À la suite de la présentation de son bilan d’activité, Michal Nowakowski, vice-président de CDPR, a tenu une session de question / réponse dans laquelle on l’a interrogé au sujet des déclinaisons next-gen de Cyberpunk 2077. La version Xbox One sera bien jouable sur la prochaine console Microsoft, mais pour profiter des versions améliorées, il faudra encore attendre.

Lorsqu’il s’agit d’une version next-gen à part entière, qui viendra plus tard, nous n’avons pas annoncé quand et je n’ai pas de nouveau commentaire à ce sujet.

En supposant que les dates de sortie de la PS5 et de la Xbox Series X ne seront pas repoussées, Cyberpunk 2077 version next-gen ne sera probablement pas prêt pour leur lancement.

The Witcher : un nouveau jeu arrivera après Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 : la compatibilité et la mise à jour PS4 / PS5 restent à confirmer

Sur les consoles Microsoft, le scénario est connu. La version Xbox One de Cyberpunk 2077 sera jouable sur Xbox Series X, et CD Projekt Red offrira la mise à jour vers la version next-gen du jeu. De son côté, Sony a finalement annoncé une rétrocompatibilité limitée entre la PS4 et la PS5, mais qui devrait s’améliorer avec le temps. Michael Nowakowski s’en remet donc à Sony, et ne garantit rien pour le moment.

Il n’y a pas d’annonce officielle du côté de la PlayStation, donc nous ne pouvons vraiment rien confirmer ou nier. C’est la Sony qui doit d’abord s’occuper de ces questions […], mais nous ne pouvons pas les devancer.

Si la version PS4 ne fonctionne pas sur PS5, on imagine que CDPR pourrait proposer une solution similaire à celle annoncée sur les machines Microsoft. Ceux qui ont acheté le titre sur PS4 pourraient en bénéficier gratuitement sur PS5. Quoi qu’il en soit, cette contrainte est certainement l’un des facteurs qui explique l’absence de date de sortie officielle sur les consoles next-gen.

Cyberpunk 2077 : date de sortie, gameplay, prix, on vous dit tout

Source : VGC