Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED dément les fuites du patch 1.5 et du premier DLC

Après des débuts très difficiles avec les versions PS4 et Xbox One qui étaient totalement bâclées, Cyberpunk 2077 a fini l’année 2021 sur une bonne note. Les développeurs ont passé l’année dernière à corriger les nombreux bugs et à apporter plusieurs correctifs pour rattraper les erreurs de Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

Le jeu en monde ouvert a tout de même été un gros succès pour le studio polonais puisque seulement 30 000 copies environ ont été remboursées sur les plus de 13,7 millions de vendues. Néanmoins, la réputation de Cyberpunk 2077 ne tient qu’à un fil aujourd’hui. Les joueurs attendent une grosse annonce de CD Projekt RED pour la sortie de la version next-gen de Cyberpunk 2077. D’ailleurs, la mise à niveau sera gratuite pour les versions PS4 et Xbox One.

Les développeurs auraient prévu un second lancement de Cyberpunk 2077 pour se rattraper

En attendant la sortie de la version next-gen de Cyberpunk 2077, de grosses fuites ont été partagées sur le forum 4chan qui n’est sûrement pas la source la plus fiable de la toile. Les fuites relayées par Forbes ont rapidement fait le tour des réseaux. Elles affirment que CD Projekt RED a prévu un second lancement du jeu sous le nom « Cyberpunk 2077 : Samurai Edition » pour rattraper le fiasco du premier lancement.

Les fuites indiquent aussi que le patch 1.5 apportera énormément de contenus, dont une nouvelle interface, des salons de coiffure, un garage, une meilleure IA, un rééquilibrage complet du système de loot, etc. Des fonctionnalités initialement prévues avant d’être retirées par les développeurs pourraient ainsi être déployées avec le patch 1.5.

CD Projekt RED dément les fuites au sujet de Cyberpunk 2077, mais ne précise pas lesquelles sont fausses

Selon les fuites, le premier DLC gratuit de Cyberpunk 2077 apporterait 4 nouvelles armes, un mode New Game+, la personnalisation de l’appartement et de nouveaux boulots. Il se déroulerait dans le quartier touristique Pacifica. D’autres améliorations seraient aussi prévues pour rendre le jeu plus réaliste.

Certaines de ces informations ont été récupérées dans les fichiers du jeu tandis que d’autres sont seulement des rumeurs. Néanmoins, CD Projekt RED dément ces fuites. Le développeur Radek Grabowski, directeur mondial des relations publiques chez le studio polonais, a confirmé sur Twitter que « cette chose ne colle pas. Désolé Paul » en répondant au journaliste de Forbes. Il n’a cependant pas précisé si tout est faux ou non. Le problème de ces fuites est qu’elles font monter la hype auprès des joueurs pour un jeu qui a déjà été victime du même phénomène par le passé. Cela expliquerait pourquoi CD Projekt RED tient autant à démentir les rumeurs.

This thing does not add up. Sorry, Paul. — Radek (@gamebowski) January 3, 2022

Source : ComicBook