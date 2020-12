Cyberpunk 2077 : comment gagner rapidement de l’argent ?

Malgré le lancement chaotique de Cyberpunk 2077 et de multiples problèmes rencontrés sur la PlayStation 4 et la Xbox One, de nombreux joueurs profitent du jeu dans de bonnes conditions, voire même excellentes sur PC avec la carte graphique GeForce RTX 3090 de Nvidia. Si vous aussi, vous vous êtes lancé dans l’aventure que propose Night City, voici les méthodes les plus efficaces pour gagner rapidement des « eddies », la monnaie de Cyberpunk 2077.

Capture d’écran de Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

À Night City, le coût de la vie peut être très élevé. Si vous avez la folie des grandeurs et que vous souhaitez acheter tous les véhicules disponibles, il va falloir amasser plus d’un million d’eddies. Par exemple, la voiture la plus chère, la Guenièvre Rayfield Aerondight, est vendue à elle seule au modeste prix de 225 000 eddies.

Lutter contre le crime

En vous baladant dans les rues de Night City, vous vous apercevrez rapidement que la ville est rongée par le crime et les agressions en tout genre. Des icônes bleu clair sur la carte du jeu correspondent aux demandes de la police de Night City, la NCPD. En aidant la police, vous gagnerez souvent entre 2 000 et 5 000 eddies, sans compter les coffres des gangs que vous pourrez fouiller pour gagner encore plus.

Fouiller, démonter, fabriquer et vendre

L’une des manières les plus simples de gagner de l’argent dans Cyberpunk 2077 est de tout fouiller et récupérer. Quand vous tuez un adversaire, vous pourrez presque toujours récupérer une arme, une pièce d’armure ou tout autre objet. Si vous n’en avez pas besoin pour améliorer votre équipement, n’hésitez pas à les vendre. D’ailleurs, plus votre personnage développe ses compétences de constitution et d’athlétisme, plus il sera capable de porter du poids. Vous pourrez donc amasser un maximum d’objets avant de les vendre.

Il est aussi possible de démonter les équipements que vous ramassez afin d’obtenir des matériaux. Grâce à ces matériaux, vous pouvez fabriquer de nouveaux objets qui auront un prix de vente supérieur à celui de l’objet original avant le démontage.

Terminer les contrats donnés par les fixers

Les fixers de Night City sont des PNJ répartis dans toute la ville. Ils peuvent vous proposer des contrats avec une belle somme d’argent en récompense. Ils vous contacteront directement par SMS ou par téléphone. De manière générale, la plupart des contrats vous permettront de toucher au minimum 5 000 eddies.

Enfin, certains joueurs ont également découvert des méthodes non officielles pour gagner plus ou moins rapidement de l’argent. Certains achètent toutes les canettes de soda des machines de distribution afin de les démonter et vendre les composants. D’autres ont même découvert un bug de la quête « Space Oddity ». Il permet de vendre un objet pour 3 995 eddies, mais de le racheter à 5 eddies. Les joueurs répètent ce processus jusqu’à avoir plus d’un million d’eddies. Néanmoins, ce type de bug sera sûrement très bientôt corrigé par les développeurs.

Source : CNET