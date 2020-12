Cyberpunk 2077, le scandale : comment se faire rembourser son jeu ?

Cyberpunk 2077 est au cœur d’un scandale. Après un lancement plus que houleux sur consoles, les joueurs sont de plus en plus nombreux à vouloir être remboursés. Si vous souhaitez vous aussi vous faire rembourser Cyberpunk 2077, voici comment faire.

Capture d’écran de Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

Le lancement de Cyberpunk 2077 restera gravé dans les mémoires de beaucoup de joueurs, mais pas qu’en bien. Après sept ans de développement, Cyberpunk 2077 qui était pourtant le jeu le plus attendu de l’année frôle la catastrophe. Toutes les versions présentent des bugs, des glitchs et des problèmes d’optimisation. Parmi toutes les plateformes sur lesquelles le jeu d’action-RPG de CD Projekt RED est disponible, la PS4 et la Xbox One sont celles qui souffrent le plus des mauvais graphismes.

CD Projekt RED a présenté ses excuses

Force est de constater que CD Projekt RED a délaissé les consoles last-gen pour se concentrer davantage sur les consoles next-gen, à savoir la Xbox Series et la PlayStation 5. D’ailleurs, le développeur vient de présenter ses excuses en partageant un message sur Twitter. Il a notamment déclaré que : « nous aurions dû accorder plus d’attention à ce qu’il [Cyberpunk 2077] se joue mieux sur la PlayStation 4 et la Xbox One ».

CD Projekt RED a également précisé que la première vague de mises à jour vient d’être déployée et que la deuxième arrive d’ici une semaine. De plus, deux mises à jour majeures, la première en janvier et la deuxième en février, vont régler les problèmes importants du jeu sur les consoles last-gen. Néanmoins, les joueurs qui ne veulent pas attendre l’arrivée des correctifs peuvent demander un remboursement.

Comment se faire rembourser une copie digitale de Cyberpunk 2077 sur PS4 ou Xbox One ?

Si vous voulez demander le remboursement de votre copie digitale de Cyberpunk 2077, veuillez cliquer sur le lien qui correspond à la console pour voir les étapes détaillées du processus :

D’ailleurs, Sony et Microsoft ont tous deux décidé de faire une exception compte tenu de la situation actuelle. En effet, quelques joueurs avaient déjà réussi à se faire rembourser par Sony, mais d’autres ne pouvaient pas s’ils avaient déjà téléchargé Cyberpunk 2077.

Comment se faire rembourser une copie physique de Cyberpunk 2077 ?

Si vous avez acheté une copie physique de Cyberpunk 2077, que ce soit en ligne ou en boutique, CD Projekt RED vous encourage de contacter l’enseigne pour demander un remboursement.

Comment se faire rembourser une copie digitale de Cyberpunk 2077 sur PC ?

Sur PC, les conditions de remboursement sont généralement plus souples. Elles dépendent aussi de la plateforme sur laquelle vous avez acheté Cyberpunk 2077.

Steam vous rembourse Cyberpunk 2077 si vous avez joué moins de deux heures et si vous effectuez la demande moins de deux semaines après la sortie du jeu ;

et si vous effectuez la demande moins de deux semaines après la sortie du jeu ; GOG prend en compte les demandes de remboursement pour les jeux achetés durant les 30 derniers jours ;

; Humble propose un délai de 60 jours suivant l’achat pour rembourser Cyberpunk 2077.

Enfin, si aucune de ces méthodes ne fonctionne et que vous n’arrivez pas à vous faire rembourser Cyberpunk 2077, vous pouvez envoyer un e-mail à « [email protected] » jusqu’au 21 décembre 2020. N’oubliez pas non plus que votre copie PS4 de Cyberpunk 2077 vous donnera accès à la mise à niveau gratuite vers la version PS5 en 2021. Vous pourrez alors transférer votre sauvegarde PS4 de Cyberpunk 2077 vers la PS5. Pour les joueurs PC, nous vous avons détaillé toutes les options cachées du jeu et comment les activer.

