Cyberpunk 2077 : Elon Musk évoque la similarité entre les implants cybernétiques du jeu et Neuralink

En jouant à Cyberpunk 2077, Elon Musk a remarqué une similarité étonnante entre les implants cybernétiques du jeu qui occupent une place importante dans la personnalisation du personnage et ceux de sa startup Neuralink spécialisée dans les implants cérébraux.

Capture d’écran de Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

Le milliardaire Elon Musk qui vient de céder sa place de l’homme le plus riche du monde à Jeff Bezos joue à Cyberpunk 2077 à ses heures perdues. Lors d’un podcast de The Joe Rogan Experience, Elon Musk a fait une révélation surprenante sur Cyberpunk 2077. Il a notamment expliqué que les implants cybernétiques du jeu en monde ouvert de CD Projekt RED lui rappellent ceux qui sont développés par Neuralink.

Les implants de Cyberpunk 2077 représentent-ils notre futur ?

Fondée par Elon Musk, Neuralink est une startup américaine spécialisée dans le développement d’implants cérébraux. D’ailleurs, le milliardaire américain aurait installé un implant Neuralink dans le crâne d’un singe pour qu’il joue aux jeux vidéo. Au cours du podcast, Elon Musk a déclaré que : « je jouais à Cyberpunk 2077, le jeu, et je me suis dit que c’était assez ressemblant avec ce que l’on fait. Genre, est-ce le futur des implants ? Ça pourrait finir par y arriver. Je dis juste que pour l’instant, ça va aider les gens qui en ont vraiment besoin ».

Pour le moment, les implants de Neuralink ont pour objectif d’aider les patients ayant souffert d’une blessure au cerveau ou à la moelle épinière. Par exemple, ces implants pourraient aider les malvoyants à retrouver la vue et les paraplégiques et les tétraplégiques à retrouver l’usage de leurs membres. L’année dernière, un implant de Neuralink a déjà été installé dans le cerveau d’un porc pour mesurer son activité cérébrale et transmettre les informations sans-fil.

Elon Musk a donc reconnu que les implants cybernétiques représentés dans Cyberpunk 2077 pourraient éventuellement faire partie de notre futur. Bien entendu, ce n’est pas pour un futur proche. Le patron de Tesla et SpaceX a ajouté pendant le podcast que vous n’allez pas vous réveiller un jour avec un implant dans le corps. Il a confirmé que « vous le verrez venir ». Il n’est donc pas contre l’idée d’avoir des implants chez des personnes en bonne santé pour améliorer leur condition physique, par exemple.

Source : ComicBook