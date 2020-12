Cyberpunk 2077 : des joueurs se font rembourser la version digitale du jeu sur PS4

Cyberpunk 2077 était le jeu le plus attendu de l’année, mais son lancement est plus mouvementé que prévu. Les versions PS4 et Xbox One sont les plus touchées par des problèmes de graphismes et d’optimisation. Les joueurs de Cyberpunk 2077 rencontrent des bugs et des glitchs sur toutes les plateformes en général, mais la pire expérience reste celle des consoles de l’ancienne génération. D’ailleurs, la PS4 Pro et la Xbox One X semblent mieux s’en sortir que leur prédécesseur.

Cyberpunk 2077 sur PS4 – Crédit : Digital Foundry / YouTube

Les ambitions de CD Projekt RED étaient définitivement trop hautes par rapport à la puissance de la PS4 et de la Xbox One. De nombreuses vidéos montrant les problèmes du jeu sur ces consoles circulent sur les réseaux sociaux depuis déjà quelques jours. Les joueurs les plus déçus ont donc déposé une demande de remboursement auprès de Sony, ce qui est généralement difficile à avoir.

Tous les joueurs n’arrivent pas à se faire rembourser pour le moment

Néanmoins, il semblerait bien que Sony ait décidé d’assouplir ses règles pour les demandes de remboursement. Sur Reddit, l’utilisateur « u/NotBen » a expliqué avoir réussi à obtenir un remboursement de la version digitale de Cyberpunk 2077. Il a détaillé tout le processus. Après avoir communiqué avec un chatbot du service client de PlayStation, il a reçu un numéro de téléphone pour contacter un véritable représentant.

L’utilisateur Reddit a précisé que : « ils ont été rapides à effectuer le remboursement, puis à supprimer le jeu de ma bibliothèque ». Le plus étonnant est qu’il avait largement dépassé les 2 heures de jeu, ce qui est d’habitude la limite maximale pour demander le remboursement d’un jeu. En effet, il avait déjà joué plus de 10 heures à Cyberpunk 2077.

Néanmoins, tous les joueurs ne sont pas aussi chanceux que « u/NotBen ». Plusieurs ont déjà confirmé que leur demande de remboursement a été refusée par Sony. Certains ont essayé plusieurs fois avant de pouvoir l’obtenir. Il ne semble donc pas y avoir de règle précise pour se faire rembourser Cyberpunk 2077. Un internaute conseille de mentionner au représentant du service client que le jeu plante et empêche toute progression.

Enfin, des joueurs prennent aussi le parti de patienter avant de pouvoir jouer sur PS5 où l’expérience est nettement meilleure. En effet, vous pouvez facilement transférer votre sauvegarde PS4 sur PS5 et la mise à niveau vers les consoles next-gen sera gratuite l’année prochaine pour ceux qui possèdent déjà le jeu.

Source : Screen Rant