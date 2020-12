Cyberpunk 2077 : comment transférer votre sauvegarde PS4 sur votre PS5 ?

Cyberpunk 2077 arrive le 10 décembre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Vous pourrez y jouer sur la PS5 via la rétrocompatibilité avec votre copie PS4. Voici comment transférer votre sauvegarde PS4 de Cyberpunk 2077 sur votre PS5.

Cyberpunk 2077 est à seulement quelques jours de sa sortie officielle qui a déjà été repoussée plusieurs fois. Les joueurs sont plus qu’impatients de se plonger dans la ville de Night City en compagnie de Keanu Reeves et découvrir l’univers cyberpunk et dystopique du jeu de CD Projekt RED. D’ailleurs, le guide officiel de 464 pages sera aussi disponible au lancement. En attendant, voici comment va se dérouler la sortie de Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 sort le 10 décembre – Crédit : CD Projekt RED

À partir du 10 décembre, le jeu sera disponible sur PS4, Xbox One et PC. Il est d’ailleurs toujours disponible en précommande et vous pouvez le préinstaller sur PC dès aujourd’hui. Du côté des consoles next-gen, à savoir la PS5 et la Xbox Series X / S, vous pourrez également jouer à Cyberpunk 2077 le jour J grâce à la rétrocompatibilité. Si vous avez acheté la copie PS4 du jeu, vous pourrez y jouer sur PS5, et de même pour la Xbox Series X / S. Par contre, bien que les consoles next-gen soient officiellement commercialisées dans le monde entier, tout le monde n’arrive à pas encore à mettre la main dessus. Malheureusement, la situation risque de ne pas s’améliorer avant le printemps 2021.

Trois options pour transférer votre sauvegarde PS4 de Cyberpunk 2077 sur PS5

Si vous avez prévu de jouer à Cyberpunk 2077 sur votre PS5, mais que vous n’avez pas la patience d’attendre le réapprovisionnement de la console, vous pourrez commencer l’histoire sur PS4. Il vous suffira alors de transférer la sauvegarde PS4 sur votre PS5 une fois que vous l’aurez. Pour ce faire, CD Projekt RED a confirmé qu’il y a trois options possibles :

Connectez-vous à votre compte PlayStation Plus sur PS5 pour télécharger votre sauvegarde ; Transférez votre sauvegarde de la PS4 à la PS5 avec un câble LAN ou une connexion sans-fil telle que le Wi-Fi ; Stockez votre sauvegarde sur un disque dur externe ou une clé USB compatibles et transférez-la sur la PS5 tout en étant connecté au même compte PSN.

La version next-gen de Cyberpunk 2077 est attendue pour 2021

De plus, il faut savoir que Cyberpunk 2077 aura deux mises à jour importantes. Elles vont préparer le jeu pour sa sortie sur next-gen. Tout d’abord, la première mise à jour sera automatiquement déployée le 10 décembre à la sortie du jeu. Elle apportera plusieurs améliorations à la version PS4 qui sera jouée sur PS5. Nous n’avons pas encore tous les détails précis. Cependant, il faut s’attendre à des temps de chargement plus rapides, une fréquence d’images plus élevée et des graphismes améliorés.

Ensuite, la seconde et véritable mise à jour de Cyberpunk 2077 sera déployée en 2021. Elle marquera la sortie officielle du jeu sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X / S. Nous avons encore moins de détails spécifiques à son sujet. Bien entendu, cette mise à jour sera gratuite pour les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur leur console.

Source : IGN