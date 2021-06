Cyberpunk 2077 est de retour sur le PlayStation Store le 21 juin

À la suite du fiasco de Cyberpunk 2077 qui était quasiment injouable sur les consoles old-gen (PS4 et Xbox One) à sa sortie en décembre 2020, Sony avait pris une mesure drastique quelques jours plus tard. Il avait retiré Cyberpunk 2077 du PlayStation Store en remboursant les joueurs. Après un peu plus de 6 mois d’absence, le jeu en monde ouvert avec Keanu Reeves va enfin revenir sur le PlayStation Store à partir du 21 juin prochain.

Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

Il y a deux semaines, le studio polonais CD Projekt RED annonçait être en pleine discussion avec Sony pour faire revenir Cyberpunk 2077 dans la boutique en ligne. CD Projekt RED avait notamment des conditions à remplir afin que Sony accepte de remettre le jeu.

Il n’est toujours pas recommandé de jouer à la version PS4 de Cyberpunk 2077

Nous ne connaissons pas la nature des conditions du retour de Cyberpunk 2077. Il s’agit probablement de correctifs et de mises à jour pour rendre la version PS4 plus jouable. Un porte-parole de CD Projekt RED a malheureusement refusé de donner une seule précision. Malgré ses défauts, Cyberpunk 2077 est un succès. Le studio a vendu plus de 13,7 millions de copies et en a remboursé seulement 30 000.

Sony en a davantage révélé à nos confrères de Polygon. En effet, la firme japonaise a révélé que : « les utilisateurs continueront à rencontrer des problèmes de performances avec l’édition PS4 tandis que CD Projekt RED continue d’améliorer la stabilité sur toutes les plateformes ». Un porte-parole a ensuite précisé que : « Sony Interactive Entertainment recommande de jouer au titre sur PS4 Pro ou PS5 pour la meilleure expérience ».

Les utilisateurs de la PS4 standard sont donc prévenus. Même si Cyberpunk 2077 revient sur le PlayStation Store, il est toujours autant déconseillé d’y jouer sur la PS4. Si vous n’avez pas de PS4 Pro ou de PS5, il est donc recommandé que vous patientez. Il faut attendre que les développeurs corrigent l’ensemble des problèmes de la version PS4 du jeu.

Quoi qu’il en soit, les équipes de CD Projekt RED n’ont pas abandonné Cyberpunk 2077. Leur objectif est même d’en faire un blockbuster dans les années à venir. La version PS4 du jeu finira donc sûrement par être jouable dans de bonnes conditions un jour. Cependant, nous ne pouvons pas encore savoir quand.

Source : The Verge