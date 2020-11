Game Of Thrones : Emilia Clarke a créé elle-même le monologue en valyrien de Daenerys

La langue valyrienne n’a plus de mystère pour Emilia Clarke. Si bien que l’actrice britannique a réussi à créer d’elle-même un discours entier prononcé par Daenerys. Le tout en quelques minutes seulement.

Le parcours de la Mère des Dragons dans la dernière saison de Game Of Thrones a déçu certains fans de la série, forçant même les créateurs de la série à se justifier. Mais personne ne peut critiquer l’interprétation d’Emilia Clarke. Encore moins après avoir entendu cette anecdote de tournage contée par le réalisateur Jeremy Podeswa. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, le metteur en scène se remémore une scène de la saison 5 de Game Of Thrones, dans laquelle Daenerys s’adresse aux nobles de Meereen.

Ce discours devait initialement prononcé en anglais, mais les showrunners David Benioff et Dan Weiss ont décidé au dernier moment que ce monologue aurait plus d’impact s’il était délivré en langue valyrienne. Le tournage de la scène ayant déjà débuté, la production n’avait pas vraiment le temps de travailler sur une traduction. Jeremy Podeswa a donc demandé à Emilia Clarke si elle se sentait capable de faire ce monologue en valyrien.

Emilia Clarke improvise un discours en valyrien en dix minutes

L’actrice, qui maîtrisait déjà très bien la langue, a immédiatement accepté de relever le défi. « Oui bien sûr. Je peux faire ça. », a-t-elle répondu. À la surprise de Podeswa et du reste de l’équipe, Clarke est revenue sur le plateau dix minutes plus tard avec un authentique discours en valyrien. « Chaque prise, chaque intonation et la façon dont elle a tout exprimé, on comprenait parfaitement ce qu’elle voulait dire. », raconte le réalisateur. Il confie que tout n’était pas « parfaitement valyrien », mais le message est passé, et le choix de cette langue a rendu son discours encore plus intense et menaçant auprès du groupe de nobles qu’elle tentait d’intimider pour démasquer un traître.

Avec son expérience, Emilia Clarke pourra peut-être apporter son aide pour rédiger les dialogues de la future série spin-off House of the Dragon, préquel sur la maison Targaryen.

