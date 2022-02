Daft Punk : vous l’avez raté ? Voici le live de 1997 diffusé par surprise sur Twitch

Cela n’aura échappé à personne. Hier soir, les Daft Punk ont fait un bref retour sur leurs réseaux sociaux, dans le but de fêter le 25e anniversaire de la sortie de Homework. Ils ont également diffusé un live surprise sur Twitch.tv, datant de 1997 (sans les casques), que vous pouvez retrouver ici.

Daft Punk © DR

Hier, pile poil à l’heure pour fêter leur première année de rupture, les Daft Punk ont diffusé un live unique d’un rare concert de 1997, enregistré avant qu’ils ne commencent à porter des casques. Les images provenaient d’un set que Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter avaient joué à la discothèque de Los Angeles, le Mayan, pour fêter la sortie de l’exceptionnel Homework.

Mais si un représentant de Twitch avait indiqué que le live ne serait diffusé qu’une seule fois et que vous aviez autre chose à faire hier soir, pas de panique. Vous pouvez le retrouver ci-dessous, en bas de l’article.

À lire : Twitch : l’apprentissage automatique détecte les utilisateurs qui reviennent après un bannissement

Twitch of the Mayan 97 : regardez le live de Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter, sans casques

Autant le dire tout de suite : non, les Daft Punk ne vont pas se reformer. Hier, l’agitation sur leurs réseaux sociaux n’avait que pour but que de célébrer le 25e anniversaire de leur premier et révolutionnaire album, Homework, qui arrivera très bientôt dans une réédition (en streaming, mais aussi en coffret physique).

Diffusé le 22/02 à 2 h 22 (PM), le live présentait une partie de son contenu en avant-première : une diffusion en direct et unique du concert Twitch of the Mayan 97, que vous pouvez réécouter ci-dessous. Le concert a été filmé au Mayan Theatre de Los Angeles, le 17 décembre 1997, lors du Daftendirektour, la première tournée de concerts du duo.

Daftendirektour © Daft Punk

La Homework 25th Anniversary Edition contient 15 remixes de l’album original (dont neuf inédits sur les services de streaming), dont Masters At Work, DJ Sneak, Todd Terry, Motorbass, Slam, Ian Pooley, I:Cube, Roger Sanchez & Junior Sanchez.

En outre, les éditions vinyles de Homework et de Alive ’97 seront de retour en magasin le 15 avril et pourront être précommandées le 22 février sur le site du groupe. Et si vous avez raté le live sur twitch.tv, le voici.