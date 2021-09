Daniel Craig pense qu’une femme ne doit pas incarner James Bond

Daniel Craig apporte sa réflexion – Crédit : Universal Pictures, MGM

Mourir peut attendre signe l’ultime interprétation de Daniel Craig en James Bond. 15 ans après Casino Royale, l’acteur tire sa révérence dans un film à la bande-annonce explosive. Alors que son incarnation pourrait être la plus meurtrière de toutes, l’homme apporte sa réflexion à propos du prochain interprète de 007. Ce dernier aura la tâche de passer après l’un des James Bond les plus appréciés dont la dernière aventure dure 2h43. Et selon Daniel Craig, une femme ne peut pas incarner l’agent secret. Mais loin d’une réflexion sexiste, l’acteur apporte des précisions : il souhaite que de nouveaux personnages pour les actrices.

Daniel Craig souhaite un personnage féminin aussi fort que James Bond

Quel acteur va pouvoir remplacer Daniel Craig dans la peau de James Bond ? Plusieurs fois repoussé pour cause de pandémie, Mourir peut attendre est la dernière aventure de l’acteur. Un acteur désormais âgé de 53 ans, sélectionné pour Casino Royale grâce à sa jeunesse. Et alors que plusieurs noms sont sur la table (Idris Elba, Regé-Jean Page…), Daniel Craig apporte sa réflexion.

L’homme ne souhaite pas qu’une femme incarne James Bond. Non pas car l’acteur estime qu’elles n’en sont pas capables, mais pour une autre raison. Daniel Craig pense que de nouveaux personnages, aussi forts que l’agent secret, doivent naître. Ce dernier estime aussi que les personnes de couleurs et actrices ont droit à une meilleure exposition.

La réponse à cette question est simple. Il doit simplement y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et personnes de couleur. Pourquoi une femme doit-elle jouer James Bond alors qu’on devrait créer un rôle aussi bon que James Bond mais pour une femme ? – Daniel Craig

Lashana Lynch n’est pas la prochaine James Bond

Une polémique infondée – Crédit : Universal Pictures, MGM

Cette déclaration intervient après l’immense polémique suite à l’annonce de Lashana Lynch en tant que 007. L’actrice a été victime de vives critiques dont certaines teintées de sexisme et/ou racisme. Beaucoup n’ayant vraisemblablement pas compris que 007 est simplement un matrice. L’actrice ne reprend pas le rôle de James Bond mais simplement le permis de tuer.

La production de James Bond a dû clarifier rapidement la situation pour éteindre cette polémique non fondée. Si on ne connaît pas l’identité du prochain James Bond pour le moment, une chose semble sûre. Le rôle sera repris par un homme. Mais il faudra sans doute attendre plusieurs années et de nombreux castings pour découvrir l’heureux élu.

Source : ScreenRant