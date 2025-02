Daredevil: Born Again, les premières réactions sont tombées et ça s’annonce plus que bien

L’avant première du pilote, en deux épisodes, de Daredevil: Born Again a eu lieu le lundi 24 février 2025 devant un parterre de journalistes et professionnels du cinéma et de la télévision. Et le résultat est au-dessus de la plupart des attentes !

©Disney+

Sept ans après la fin de la série Daredevil dirigée par Netflix et 2 ans après que la série ait été raccrochée à l’univers Marvel sur Disney+, les fans attendent toujours le retour de Matt Murdock avocat aveugle et justicier/super-héros à ses heures perdues.

La série produite et diffusée par Netflix a duré 3 saisons( 2015-2018) et ravi les fans. Elle a cependant quitté le N rouge en 2022 lorsque Disney+ a rapatrié tous les contenus liés à l’univers Marvel (qui appartient à Disney).

Après cette récupération de licence, Disney a indiqué vouloir offrir une quatrième saison au héros, avec le casting original. Celle-ci place l’histoire plusieurs années après la fin de la saison 3 de Netflix.

Après quelques déboires, qui ont fait craindre que la nouvelle saison ne voit pas le jour, Daredevil: Born Again est prévu pour le 4 mars 2025 sur la plateforme de streaming Disney+. Après un retard de sortie du premier trailer, les fans ont pu profiter des premières images du retour de leur héros préféré.

Sur la plateforme Disney+ la série apparaît déjà, mais seule la bande-annonce est disponible. Cela permet aux fans de mettre le titre en favoris afin d’être prévenus lors de la mise en ligne des premiers épisodes. Notez que le programme est noté déconseillé au moins de 18 ans (à cause notamment de la violence, également visible dans le trailer).

Capture d’écran Disney+

Daredevil: Born Again, que pensent les critiques des deux premiers épisodes de la série ?

Les deux premiers épisodes de Daredevil: Born Again ont été diffusés en avant-première à l’international pour un public restreint (journalistes spécialisés notamment) le lundi 24 février 2025. Digitaltrends revient sur les commentaires de ces premiers spectateurs.

Et les premières réactions sont plutôt positives. Dans un premier temps, le casting d’origine de la série a su reprendre son rôle de façon phénoménale, avec une performance remarquée. Et Disney+/Marvel a réussi à égaler la performance de la série de Netflix (ce qui n’est pas peu dire). Seuls certains effets spéciaux se sont avérés décevants pour plusieurs observateurs.

Le journaliste spécialisé Erik Davis annonce sur X un démarrage en fanfare et deux épisodes à voir de toute urgence (enfin quand ils seront disponibles…) :

“Marvel’s #DaredevilBornAgain sort de l’ombre ! Les deux premiers épisodes sont formidables, mettant en place une histoire qui est à la fois une procédure judiciaire et une bagarre à tout va. Il y a un combat dans l’EP 1 qui est fait en une seule fois avec une fin sauvage – cela lance vraiment la série d’une manière mémorable.

Honnêtement, ça me rappelle un peu #ThePenguin en termes de ville en proie au chaos et de gangster plus grand que nature qui tente de tout régenter. Les vibrations sont similaires, mais les combats dans Daredevil sont déjà d’un niveau supérieur. Cette série pourrait bien avoir certaines des meilleures bagarres que nous ayons vues dans le MCU. J’ai été immédiatement accroché et j’ai hâte de voir où cela va nous mener.”

Les réactions s’enchaînent d’ailleurs sur le réseau social américain, avec d’autres journalistes qui ont eu la chance de participer au premier visionnage. Eammon Jacobs indique que la série est “brutalement captivante et projette une symphonie de violence sur le public tout en capturant parfaitement @Daredevil”.

Rachel Leishman indique qu’elle est ravie de voir que son diable est de retour : “Les séquences de combat sont tout aussi violentes que dans la série originale et jouent avec la moralité de Matt d’une manière poignante et magnifique. Charlie Cox et Vincent D’Onofrio reprennent leur rivalité sans effort.”

Nous n’allons pas tous les citer ici, mais n’hésitez pas à lire les remarques de Brandon Norwood (qui espère que les épisodes suivants seront de même envergure), de Nick van Dinther (qui est ravi de retrouver un Matt Murdock en forme, même si ce n’est pas Netflix), de Brandon Davis (pour qui Born Again est réellement la suite de la série de Netflix), etc. Parmi les critiques, on retrouve des commentaires du style : meilleur pilote de série du MCU et de loin (LiamTCrowley), une séquence de démarrage dévastatrice et brutale comme Netflix (Sean O’Connel), tous sont du même acabit.

https://twitter.com/Wholetusout/status/1894210372564844922

“DaredevilBornAgain est encore meilleur maintenant, pour autant que cela soit possible. Plus de cran, de l’action dans le style des années 90 et un moment qui fait chavirer le cœur dès le début. Du travail de la caméra à la conversation au restaurant. Les lignes floues entre ce qui est bien et ce qui est mal lorsque les personnes les plus proches sont menacées entrent en jeu. Nous sommes de retour, bébé ! C’est parti pour Hells Kitchen !“

Dans l’ensemble, tous les commentaires sont élogieux, les spectateurs (journalistes, mais aussi professionnels du cinéma et de la télévision) sont ravis du résultat produit par Disney+. Il faut dire que beaucoup s’inquiétaient de la continuité par rapport à la création originale de Netflix, mais il semble que les équipes Marvel ont réussi leur pari !

Ces deux premiers épisodes semblent donner l’eau à la bouche et tous les spectateurs attendent avec ferveur la suite, espérant que les épisodes suivants (il y en aura 9 en tout) soient à la hauteur des deux qu’ils ont déjà vus.

En attendant l’arrivée des premiers épisodes pour tout le monde sur Disney+, on vous laisse avec la bande-annonce de cette nouvelle saison, qui s’annonce bien noire et musclée (à ne pas mettre entre toutes les mains donc).

Les deux premiers épisodes, qui représentent le pilote de la série, seront mis en ligne le 4 mars 2025. Les épisodes suivants seront disponibles au rythme d’un par semaine.