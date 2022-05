Marvel : Daredevil serait de retour pour une saison 4 sur Disney+

Marvel envisagerait de sortir la quatrième saison de Daredevil sur Disney+. Ce serait une première pour Marvel qui n’a encore jamais ressuscité une série originale co-produite avec Netflix. Ces séries originales sont notamment Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et The Defenders. Pendant 5 ans, Netflix possédait les droits de diffusion de ces séries, mais pas des personnages qui appartiennent à Disney. La collection de tous les contenus Marvel a donc quitté la plateforme de streaming au mois de mars.

Daredevil (Charlie Cox) – Crédits : Marvel / Netflix

Les séries Marvel débarqueront sur Disney+ fin juin en France, dont les trois saisons de Daredevil. Pour rappel, Netflix a officiellement annulé Daredevil le 29 novembre 2018. Les fans avaient été pris par surprise. Une pétition avait même été lancée pour ressusciter les aventures de l’avocat aveugle Matthew Murdock interprété par Charlie Cox.

La saison 4 de Daredevil serait écrite et produite par Matt Corman et Chris Ord

Selon un nouveau rapport de The Hollywood Reporter, « Marvel Studios va enfin de l’avant avec une série Daredevil pour Disney+ ». La quatrième saison de Daredevil serait déjà en cours de développement dans les studios Marvel. Matt Corman et Chris Ord qui ont tous deux travaillé sur Covert Affairs (2010-2014) auraient déjà été sollicités pour écrire et produire cette quatrième saison.

D’ailleurs, Charlie Cox a eu droit à un caméo dans Spider-Man : No Way Home sorti en décembre 2021. Ce caméo teasait peut-être déjà le retour de Daredevil. Même Tom Holland rêve de voir Spider-Man et Daredevil faire équipe dans un futur proche.

Pour le moment, Marvel n’a pas encore confirmé la production de la quatrième saison de Daredevil. Nous n’avons pas plus d’informations sur la série. Néanmoins, autant vous dire que les fans sont impatients à l’idée de revoir Matthew Murdock sur petit écran. En attendant, les trois premières saisons de la série Marvel seront disponibles le 29 juin sur Disney+ en France.

