Daredevil: Born Again, on connaît la date d’arrivée sur Disney+

Daredevil est un super héros issu de la franchise Marvel. Matthew « Matt » Murdock, avocat à New York le jour, devient justicier la nuit, sous le nom de Daredevil, mais sa grande particularité, c’est d’être aveugle.

Une série télévisée reprenant les aventures de Matt a été créée par Netflix en 2015. Comptant trois saisons et un cross-over (The Defenders) elle a ensuite été arrêtée. Aujourd’hui c’est Disney qui détient les droits Marvel, et le superhéros aveugle est sur le point de faire un grand retour sur la plateforme de streaming Disney+.

La série Netflix ayant eu du succès auprès des fans, Disney a décidé de faire à nouveau appel à Charlie Cox pour tenir le rôle principal. Mais tout ne s’est pas passé de façon aussi simple que cela. En effet, en octobre 2023, alors que la moitié des épisodes de la première saison avait été tournée, l’équipe de Marvel Studio a décidé que la série ne convenait pas et qu’il fallait tout revoir !

Résultat : au lieu des 18 épisodes prévus initialement, Darevil Born Again (le titre de cette nouvelle version) en comptera uniquement 9. Bien que le titre soit différent de celui de la série Netflix, cette nouvelle saison s’entend comme la saison 4 de la série initiée par Netflix.

Darevil Born Again : une date de sortie sur Disney +

On le savait déjà depuis mai 2024, la sortie de Darevil Born Again est prévue pour le mois de mars 2025, mais nous n’avions pas la date exacte.

C’est chose faite aujourd’hui puisque Disney+ a annoncé que les aventures de Matt, alias Daredevil, reprendront le 4 mars prochain. L’annonce a lieu lors du Comic Con de New York pendant l’évènement “Marvel Fanfare With C.B. Cebulski”.

Ainsi les fans présents ont eu la surprise de voir apparaître sur scène Charlie Cox (Matt Murdock / Daredevil) et Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk / KingPin).

Ils ont ensuite été rejoints par Sana Amanat, producteur de la série et producteur exécutif des studios Marvel, et par C.B. Cebulski, éditeur en chef de Marvel Comics.

Ensemble, ils ont pu parler avec les fans de la saison 1 de Darevil Born Again et notamment du tournage dans les rues de New York.

La série permettra aux fans de retrouver des personnages connus comme The Punisher (Jon Bernthal), Karen Page (Deborah Ann Woll), Foggy Nelson (Elden Henson), Vanessa Marianna (Ayelet Zurer) ou Poindexter (Wilson Bethel).

Darevil Born Again a reçu le classement R par la Motion Picture Association of America, classement que Marvel Studio espérait obtenir, puisqu’il s’agit du même que la série Netflix. Ce classement signifie que la série est déconseillée aux moins de 17 ans (violence et langage).