DC Comics : Flash est désormais non-binaire

Flash est désormais non-binaire – Crédit : WarnerMedia/DC Comics

DC Comics connaît un joli succès au cinéma, alors que Zack Snyder livrera prochainement son montage de Justice League sur HBO Max. Mais la Warner a d’autres gros plans pour ses films, notamment un univers connecté et le retour de Ben Affleck et Michael Keaton dans le rôle de Batman dans The Flash. Mais l’entreprise n’oublie pas les comics et, dans une démarche d’inclusivité réclamée par les fans, introduit désormais un nouveau Flash… non-binaire. C’est-à-dire un héros qui ne se considère ni homme, ni femme, mais entre les deux, ou aucun des deux, et l’utilisation de pronoms neutres. Ce nouveau Flash s’appelle Kid Quick et est membre de Teen Justice d’Earth-11.

Un nouveau Flash non-binaire introduit par DC Comics

Kid Quick dévoile son design en image – Crédit : WarnerMedia/DC Comics

Comme le rapporte CBR, Kid Quick est membre de la Teen Justice d’Earth-11. Le personnage fera son introduction dans un comics de huit pages d’Ivan Cohen et Eleonora Carlini. Kid Quick va ensuite devenir le Flash officiel dans Future State: Justice League. Notons que le personnage est introduit à l’occasion du Merry Multiverse Special, pour les fêtes de fin d’année 2020.

J’ai suggéré que Kid Quick pourrait être le premier personnage non-binaire d’Earth-11, et une fois que les éditeurs ont vu la formidable écriture d’Eleonora Carlini lors de la création du personnage, ils ont eu beaucoup d’intérêt pour des histoires au-delà du Merry Multiverse Special de décembre.

– Ivan Cohen

Il s’agira donc d’une première pour l’univers DC Comics avec un personnage non-binaire et la promesse, de la part des auteurs, d’une visibilité pour les personnes concernées.

DC Comics étant son univers cinématographique

Ben Affleck de retour en Batman – Crédit : Warner Bros.

Si les comics poursuivent leur publication, les films DC Comics sont également attendus au cinéma avec Wonder Woman 1984, qui pourrait sortir en streaming, Black Adam, Suicide Squad 2, Shazam! 2 mais surtout The Batman, et une première bande-annonce dévoilée en août. Justice League est quant à lui attendu sur HBO Max, avec le retour du Joker de Jared Leto (Suicide Squad).

Toujours à propos de Flash, le film The Flash introduira un univers connecté dans lequel existent plusieurs versions des différents personnage. Le film mettra donc en scène Michael Keaton, éternel Batman de Tim Burton, et Ben Affleck, qui incarne également le héros dans les films de Zack Snyder.

