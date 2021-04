Deadpool : la version manga révèle qui est le plus fort entre Thanos et All Might

Succès populaire, Deadpool Samurai révèle que All Might réussit à venir à bout du Titan fou en un temps record !

C’était sans doute le tome le plus attendu de l’industrie de la bande-dessinée. Véritable succès depuis sa sortie, Deadpool Samurai compte déjà plus de 650 000 lecteurs à travers le monde ! Cette version est l’occasion de redonner leurs lettres de noblesse à de nombreux personnages et notamment All Might. D’ailleurs, il apparaît clairement que ce dernier a repris du poil de la bête, venant à bout de Hulk et du terrible Thanos. En un simple claquement de doigt, All Might parvient à mettre hors d’état de nuire le Titan fou, là où beaucoup ont échoué avant lui.

Deadpool Samurai fait de grandes révélations – Crédit : Marvel

Ce retour en puissance d’All Might est d’autant plus symbolique, que c’est le dessinateur Horikoshi lui-même qui s’est chargé de dessiner le titan dans sa version manga. All Might devrait donc s’inviter dans bon nombre de crossovers et nouvelles aventures par la suite !

All Might prend sa revanche

Visiblement, All Might semble prêt à en découdre, balayant d’un « détroit smash » tout ceux qui se mettent en travers de sa route. Et si l’on en croit Bleeding Cool, le Titan fou est déjà prêt à rempiler pour de nouvelles aventures. Ce choix s’inscrit résolument dans cette nouvelle mouvance americano-japonaise. En effet, Ki-Ooh demande de plus en plus l’appui de créatifs américains dans le cadre de My Hero Academia.

Il y’a donc fort à parier que les crossovers seront légion dans les années à venir, que ce soit côté Marvel ou dans les mangas de Weekly Shonen Jump. Mais Marvel devra rapidement emboîter le pas à ses confrères japonais, My Hero Academia étant déjà visiblement dans sa phase finale.

My Hero Academia attire les convoitises, les américains venant d’acquérir les droits de la franchise pour en faire leur propre version live. La version japonaise est entrée dans sa cinquième saison finale et un troisième long-métrage animé est prévu pour l’été 2021. My Hero Academia n’est d’ailleurs pas le seul manga à tirer sa révérence. L’Attaque des Titans et One Piece vivent aussi leurs dernières heures de gloire.

Quoi qu’il en soit, face au succès de cet opus, il est clair que les fans en redemandent déjà. Ce crossover est un franc succès populaire et pourrait conduire Kohei Horikoshi à renouveler l’essai. Il faudra donc suivre de très près les prochains projets qui risquent de débarquer plus vite que prévu ! Et certains affrontements pourraient offrir de nouvelles surprises.

