Découvrez comment profiter d’un iPhone ou Galaxy à partir de 9,99€/mois chez Pixmania

Le site Pixmania revient en grandes pompes et avec un but clair et net : proposer des smartphones haut de gamme à prix mini grâce à une solution de financement innovante. On vous explique ci-dessous comment profiter d’un iPhone ou d’un Samsung Galaxy à partir de 9,99€/mois grâce à Pixmania.

Après 10 ans en tant que site leader du e-commerce européen, Pixmania s’est réinventé cette année ! Fini les produits multimédia en tous genres, Pixmania Passe à la verticale et se spécialise dans l’univers du mobile avec une seule volonté : rendre les produits high-tech accessibles à tous, qu’importe votre budget.

Pixmania dit ainsi au revoir à l’inflation et bonjour aux pratiques écologiques en proposant des réparations sur les smartphones, la reprise de vos mobiles et la vente de téléphones reconditionnés avec comme objectif de faire durer les appareils le plus longtemps possible grâce à la reprise des anciens appareils, la réparation et le reconditionnement.

Que vous souhaitiez un Samsung Galaxy ou un iPhone dernier cri, Pixmania est là pour vous proposer de nombreux modèles à partir de 9,99€/mois. Pour ce faire, le site vous propose la solution de financement Pixeasy !

Vous pouvez ainsi payer tous vos produits High Tech en plusieurs fois et donc vous procurer un mobile haut de gamme, la garantie Pixcare, des AirPods, un iPad et tout ce que vous voulez pour équiper votre mobile, tout en payant une petite somme chaque mois.. Aussi, chez Pixmania, lorsque vous achetez un smartphone, le site déduit le prix de reprise dans 24 mois pour vous faire économiser sur votre mensualité. En plus, vous pouvez revendre un ancien appareil avec Pixtrade, pour baisser davantage le prix de votre achat.

Ce dernier vous permet de faire estimer le prix de la reprise de votre ancien smartphone à partir de la fiche produit ou directement depuis votre panier. Vous recevez ensuite votre remboursement après votre achat et une fois que votre ancien mobile a été diagnostiqué par Pixmania dans son laboratoire français. Grâce à ce service, vous pouvez par exemple profiter d’un iPhone 14 pour seulement 493€ en revendant votre ancien iPhone 12 128Go.

Dernier avantage, et pas des moindres, le site vous propose de changer de mobile pour un smartphone encore plus haut de gamme dès la fin de durée de financement choisie. Vous êtes ainsi certain d’être toujours à la pointe de la technologie !

iPhone ou Galaxy à 9,99€/mois : comment faire ?

Pour profiter d’un mobile haut de gamme sans vous ruiner chez Pixmania, il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :

Sélectionnez le mobile qui vous intéresse sur le site (neuf ou reconditionné)

Définissez la durée de votre paiement mensuel (maximum de 36 mois)

Choisissez l’option de renvoyer votre appareil si vous souhaitez économiser encore plus et profiter de la reprise de votre ancien mobile avec Pixtrade

Souscrivez la garantie Pixcare

Ajoutez tous les accessoires que vous souhaitez intégrer dans vos mensualités

Une fois ces 5 étapes effectuées, vous recevez chez vous votre nouveau mobile et vos accessoires et vous pouvez ensuite payer vos achats petit à petit, sans vous ruiner !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Pixmania.