Deezer : des millions de données utilisateurs sont en vente sur le dark web

Le concurrent de Spotify, Deezer, a signalé une fuite massive de données : environ 229 millions d’informations sur les utilisateurs ont été récupérées et sont actuellement en vente en ligne. Cela comprend noms, prénoms, date de naissance, adresses e-mail, etc.

Deezer hacké fin 2022 © Tom’s Guide / Deezer

Le site Web de fuite de données Have I Been Pwned a ajouté plus de 229 millions d’adresses e-mail à sa base de données. Celles-ci proviennent du concurrent de Spotify, Deezer, qui a annoncé une fuite de données à la fin de l’année dernière. Au total, près de 60 Go de données d’utilisateurs sont en vente.

Comme le rapporte le service de musique, les informations publiées sur les utilisateurs résultent d’un piratage par un fournisseur de services avec lequel l’entreprise a travaillé jusqu’en 2020. Les données elles-mêmes doivent correspondre aux informations utilisateur de 2019.

Si vous avez un compte Deezer, changez votre mot de passe

Deezer est un service de streaming musical français, qui revendique 10,5 millions d’abonnés dans le monde fin 2021. L’année dernière, le rival de Spotify s’est aventuré en bourse, avant de faire face à une fuite massive de données.

Les données compromises comprennent des informations de base telles que le prénom et le nom, les dates de naissance et les adresses e-mail. Aucunes informations sur les mots de passe ou les détails de paiement n’ont fuité, a déclaré Deezer. En revanche, les adresses IP, des données de localisation et des informations sur le sexe ont également été récupérées.

Si vous souhaitez vérifier si vos données font partie des informations publiées par les pirates, vous pouvez le faire sur le site Have I Been Pwned. Le service permet d’utiliser l’adresse e-mail d’un utilisateur pour savoir si des données personnelles ont été compromises lors de piratages.

Pour rappel, la CNIL conseille aux internautes de vérifier en permanence si des données sensibles telles que les noms d’utilisateur et les mots de passe ont été volées lorsque des fuites de données sont connues. Voici comment améliorer vos mots de passe.

Source : Deezer