Dell XPS 15 9510 OLED : les performances de la carte graphique sont décevantes

Dell a présenté il y a quelques mois le XPS 15 9510. L’ordinateur portable haut de gamme est équipé des nouveaux processeurs Intel Core 11e génération, les Tiger Lake-H. Trois configurations sont disponibles : Intel Core i5-11400H, Intel Core i7-11800H et Intel Core i9-11900H. Il y a également le choix pour la RAM DDR4. 8 Go, 16 Go, 32 Go et même 64 Go sont disponibles.

Au niveau de la carte graphique, Dell propose l’Intel UDH Graphics qui est le GPU intégré ou une NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 Go DDR6 qui a été lancée il y a quelques mois. Le constructeur précise néanmoins sur son site qu’il s’agit de la version 45W de la carte graphique. L’une des nouveautés principales de ce Dell XPS 15 est son écran OLED 3,5K. D’ailleurs, nous avions testé l’année dernière le Dell XPS 13 9310 avec son écran 4K et ses performances séduisantes.

Le Dell XPS 15 9510 a une baisse de performance de 20 % en jeu

À en croire les premiers tests, le Dell XPS 15 9510 ne semble pas aussi puissant en réalité qu’il ne l’est sur le papier. Nos confrères de NotebookCheck ont reçu le nouvel ordinateur portable. Ils ont commencé à évaluer ses performances, mais le test complet ne sera disponible que dans quelques jours.

Dès les premiers tests, la performance du Dell XPS 15 9510 s’avère plutôt décevante. « Nous avons remarqué que la performance n’est pas stable et qu’il y aura une baisse de performance d’environ 20 % après une très courte période », rapporte NotebookCheck. À titre d’information, la GeForce RTX 3050 Ti en 45W est le modèle le moins puissant. La carte graphique est effectivement proposée jusqu’en 80W.

Le problème de performance du Dell XPS 15 9510 est clairement illustré dans The Witcher 3. Quel que soit le mode choisi (Optimisé ou Ultra-Performance), une baisse de performance de 20 % est enregistrée après seulement quelques minutes de jeu. Selon NotebookCheck, « c’est un résultat très décevant et, pour le moment, il semble que les performances de jeu soient inférieures à celles de son prédécesseur ». Bien entendu, il faudra attendre le test complet du Dell XPS 15 9510 OLED avant d’en tirer des conclusions hâtives.

