Demander le nouveau permis de conduire format carte bancaire : comment faire ?

On sait que l’ancien permis de conduire rose devra obligatoirement être remplacé par le nouveau au format carte bancaire d’ici le 19 janvier 2033. On vous explique comment faire la demande si vous souhaitez le changer dès à présent.

Depuis le 16 septembre 2013, un nouveau permis de conduire a fait son apparition. Plus moderne, plus résistant, plus sécurisé et aussi plus pratique à transporter, le nouveau permis au format carte bancaire tend à remplacer le permis rose, en circulation depuis 1922.

Même si pour le moment rien n’oblige les Français à passer au nouveau permis, celui-ci deviendra obligatoire à terme. En effet, le papier rose ne sera plus valide d’ici le 19 janvier 2033. Vous souhaitez savoir comment demander le nouveau permis de conduire ? On vous explique tout.

Pourquoi demander le nouveau permis de conduire ?

Le nouveau permis de conduire présente de nombreux avantages par rapport à l’ancien permis rose cartonné. Dans un premier temps, il présente un design modernisé qui s’inscrit davantage dans l’air du temps. Au vu de sa matière plastifiée, le permis nouvelle génération est également beaucoup plus résistant, là où le permis papier se laisse détériorer bien plus facilement. D’autre part, son format carte bancaire prend moins de place et lui permet en ce sens d’être transporté dans un portefeuille.

Le nouveau permis se veut également plus sécurisé que son homologue au format papier. En effet et grâce à la bande MRZ, le document devient plus difficile à falsifier. Ce code-barre permet par ailleurs d’accéder rapidement à toutes les informations sur le conducteur. Le nouveau permis offre également une reconnaissance à l’international, là où le permis cartonné se limite à une validité au sein de l’UE.

Enfin, les retardataires qui n’auront pas changé leur permis avant la date butoir s’exposeront à une amende de 11 à 38 euros. Le seul véritable défaut du permis de conduire moderne, c’est qu’il doit être renouvelé tous les 15 ans, contrairement au papier rose qui n’avait pas de date de fin de validité.

Rappelons que cette nouvelle version ouvrira également la voie au permis de conduire numérique, qui est actuellement en cours d’expérimentation. Si tout se passe bien, il sera possible de le transporter sur l’application mobile France Identité d’ici 2024. À terme, ce dernier deviendra même obligatoire. En attendant, le gouvernement a mis en place une nouvelle plateforme, Mes points permis, qui permet aux conducteurs de consulter leur solde de points en quelques clics seulement.

L’année 2024 apportera d’autres grands changements, en plus de la dématérialisation du permis. En effet, il sera désormais possible d’obtenir son permis de conduire à partir de 17 ans. De plus, les petits excès de vitesse ne vous feront plus perdre de points.

Qui peut demander le nouveau permis ?

Pour le moment, le permis de conduire au format carte bancaire est délivré seulement aux nouveaux titulaires. Toutefois, si vous avez déjà le permis, vous pouvez vous adresser à la préfecture pour demander la nouvelle version, sous certaines conditions toutefois. En effet, vous devez avoir un motif légitime pour être éligible à un renouvellement :

En cas de vol, perte ou détérioration de votre permis

En raison d’un changement d’état civil à la suite d’un mariage ou d’un divorce

Si vous ne répondez pas aux critères, vous devrez attendre les consignes du gouvernement pour en faire la demande. À l’heure actuelle, il n’a pas été précisé quelles seront les modalités de changement.

Tandis que l’Union Européenne réfléchit à imposer des restrictions pour les personnes âgées, dans le but de réduire toujours plus les accidents, elle a également rendu obligatoire une visite médicale tous les 15 ans.

Vous entrez dans l’une de ces catégories : détérioration, perte, vol, changement d’état civil ? Vous pouvez dans ce cas effectuer une demande de renouvellement, en vue d’obtenir le nouveau permis de conduire. Avant de démarrer, vous devrez vous munir des pièces justificatives suivantes :

Votre numéro de permis de conduire

Votre attestation de vol obtenue auprès de la gendarmerie ou de la police, le cas échéant

Une photo avec signature

Un justificatif d’identité

Un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois

Un titre de séjour si vous n’avez pas la nationalité française

Une fois que vous disposez de tous ces documents, voici comment demander un nouveau permis de conduire :

Rendez-vous sur le site de l’ANTS Cliquez sur Demander la fabrication de votre permis de conduire Choisissez l’option Perte, vol, détérioration, fin de validité ou changement d’état-civil Cliquez sur le bouton Commencer votre démarche en ligne Connectez-vous avec votre identifiants ANTS ou via FranceConnect Cliquez sur Nouvelle demande, puis sur Le permis de conduire Sélectionnez l’option Je demande la fabrication d’un titre de permis de conduire Complétez le formulaire et ajoutez les pièces justificatives requises dans votre cas

Pour finir, sachez que l’émission d’un nouveau permis de conduire vous coûtera 25 euros.

