Où se trouve le numéro de permis sur le nouveau permis ?

Vous avez besoin de votre numéro de permis pour effectuer une démarche administrative, mais vous ne savez pas où il se trouve ? On vous explique où trouver votre numéro si vous disposez du permis au format carte bancaire.

Le numéro de permis de conduire correspond également au code NEPH. Ce numéro unique vous est dans un premier temps attribué lors de l’inscription à l’examen du code de la route. Il devient ensuite officiellement votre numéro de permis, une fois ce dernier obtenu.

Vous pouvez en avoir besoin pour effectuer diverses démarches administratives, comme un renouvellement ou une récupération de points. On vous explique où trouver le numéro de permis et comment le renseigner.

Où trouver le numéro de permis conduire sur le nouveau permis ?

Le numéro NEPH (Numéro d’Enregistrement Préfectoral Harmonisé) se compose d’une série de 12 chiffres. Ce dernier vous est attribué lorsque vous faites la demande pour vous inscrire aux épreuves du code et de la conduite, en vue d’obtenir le fameux permis de conduire, désormais accessible à partir de 17 ans.

Si vous avez conservé votre attestation d’inscription à l’examen du permis de conduire (anciennement Cerfa 02), vous verrez qu’il figure dessus. Autrement, vous pouvez le trouver au verso de votre permis de conduire. Il est inscrit dans la partie supérieure gauche, sur deux lignes.

Si vous disposez de l’ancien permis de conduire rose cartonné, vous trouverez le numéro à l’intérieur sur le premier volet, à la ligne numéro 5, située juste en dessous des informations de délivrance, et à gauche de votre photo d’identité. Notez qu’à l’avenir, il ne sera plus nécessaire de consulter notre permis de conduire pour connaître son numéro, puisque le permis de conduire numérique, désormais disponible sur l’appli France Identité après une phase expérimentale, deviendra obligatoire.

En fonction de la date d’attribution de votre code de la route, vous devrez renseigner votre numéro de permis différemment, si ce dernier vous est demandé. Deux cas de figure distincts se présentent.

Vous avez obtenu votre code de la route après 1975

Dans l’éventualité où votre numéro de permis ou numéro NEPH vous est demandé et que vous avez , vous devrez dans ce cas renseigner les 12 chiffres de votre numéro de permis dans une seule case et sans espace. Par exemple, si le numéro qui figure au dos de votre permis de conduire est le suivant : 759122 (1ère ligne) et 386995 (2ème ligne), vous devrez remplir la case comme ceci : 759122386995.

Vous avez obtenu votre code de la route avant 1975

Si la date d’obtention de votre code est antérieure à 1975, vous trouverez alors au dos de votre permis une série de 9 chiffres, répartis sur deux lignes avec 5 chiffres et 4 chiffres. Si votre numéro de permis vous est demandé, vous devrez dans ce cas le renseigner dans trois cases distinctes. En effet, la première série de chiffres devra être inscrite dans la case 1. Vous devrez ensuite renseigner les deux premiers chiffres de la seconde ligne dans la case 2. Puis enfin, les deux derniers chiffres de la seconde ligne dans la case 3.

Par exemple, si votre numéro est le suivant : 75912 (1ère ligne) et 2386 (2ème ligne), vous devrez remplir 75912 dans la première case, 23 dans la deuxième case et 86 dans la troisième case.

À quoi sert le numéro de permis de conduire ?

Vous pourriez avoir besoin de votre numéro de permis lors de vos démarches liées au permis de conduire. À savoir pour :

Consulter le solde de points de votre permis

Vous inscrire à une nouvelle catégorie de permis de conduire

Renouveler votre permis de conduire en cas de perte, vol ou détérioration

Vous inscrire à un stage de récupération de points

Passer l’épreuve du Code de la route ou de la conduite

Consulter vos résultats aux examens du Code de la route et du permis

