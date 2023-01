Des étudiants se servent de ChatGPT pour rédiger leur devoir, le prof les démasque

ChatGPT fait le bonheur des étudiants paresseux © Unsplash

ChatGPT est un chatbot alimenté par l’IA qui fait beaucoup parler de lui ces jours-ci. Son robot conversationnel a la faculté de comprendre avec précision les requêtes des usagers. Et de leur répondre en conséquence avec un texte fouillé. Ainsi, il est possible de générer une multitude de contenus différents grâce à ChatGPT dont les performances inquiètent Google… mais aussi les professeurs. Et pour cause, certains étudiants n’hésitent pas à utiliser l’outil pour rédiger leurs devoirs.

Nous en avons une nouvelle illustration à la faculté de Lyon. Comme le relate Le Progrès, Stéphane Bonvallet avait demandé à ses étudiants de lui rendre un devoir sur l’approche médicale du handicap en Europe. Le professeur en handicapologie a toutefois été surpris en corrigeant les copies. Certaines étaient construites de manière similaire et ponctuées d’arguments proches. De quoi lui mettre la puce à l’oreille !

À lire > ChatGPT : comment l’utiliser avec Siri sur iPhone ?

Les étudiants font appel à ChatGPT pour rendre leur devoir maison

Très suspicieux, il s’entretient alors avec une étudiante. Cette dernière finit par admettre qu’ils sont sept à avoir utilisé ChatGPT pour rendre leur devoir. Le professeur est désemparé suite à cette révélation. Il explique qu’il n’existe aucune règle prohibant l’outil d’un tel chatbot pour rédiger un devoir. Ce faisant, il décide d’évaluer les devoirs écrits par l’intelligence artificielle. Ces derniers ont recueilli des notes oscillant entre 10 et 12,5 sur 20.

Stéphane Bonvallet ne cache toutefois pas son inquiétude au sujet de cet outil. Lequel “pose un véritable problème d’intégration des savoirs, car les élèves n’ont plus besoin d’effectuer la moindre recherche pour composer”, déplore le professeur. Il sera ravi d’apprendre qu’un étudiant à développé une application anti-triche capable de détecter les textes générés par ChatGPT. Cette dernière pourrait en effet être d’une grande aide pour le personnel enseignant.