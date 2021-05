Tomb Raider : Angelina Jolie avait d’abord refusé d’incarner Lara Croft

Toutes les adaptations de franchises de jeu vidéo ne rencontrent pas le même succès en salles. Mais Tomb Raider fait partie de celles qui ont marqué toute une génération. En grande partie grâce à son actrice principale Angelina Jolie. Pourtant, la star ne voulait pas de ce rôle.

Angelina Jolie dans le rôle de Lara Croft – Crédit : Paramount Pictures

Dans une interview, Jolie a confié qu’elle avait initialement refusé d’interpréter l’héroïne de Tomb Raider. À l’époque, la jeune femme pensait que ce rôle n’était pas fait pour elle. « Je n’avais vraiment pas le sentiment que ce personnage me convenait », raconte-t-elle. Curieuse d’apprendre de nouvelles choses, Angelina Jolie a néanmoins accepté de se lancer dans l’entraînement, qui lui laissait une chance d’essayer avant de prendre sa décision.

Angelina Jolie a repoussé ses limites pour incarner Lara Croft

« Ils ont dit que j’allais voyager à travers le monde et m’entraîner avec l’armée britannique. J’ai donc eu trois mois pour voir ce que je pouvais faire. », explique-t-elle. Finalement, cette préparation lui a montré qu’elle avait les épaules pour enfiler les bottes de Lara Croft. Aujourd’hui, Angelina Jolie encourage tous les acteurs à suivre son exemple. « Signez pour autant de choses que vous le pouvez, donnez-vous quelques mois, repoussez vos limites et voyez : Qu’est-ce que je peux faire?. Et vous constatez qu’il y a beaucoup de choses que vous ne saviez pas, des choses folles et étranges, que vous pouvez faire ou dont vous êtes capable, et j’adore ça. », confie l’actrice.

Si Angelina Jolie a réussi à décrocher un Oscar (Une vie volée) avant ses débuts dans la saga Tomb Raider, le rôle de Lara Croft l’a incontestablement propulsé sa carrière internationale. Elle a ensuite enchaîné plusieurs blockbusters, dans lesquelles elle a réalisé la plupart de ses cascades. Ces dernières années, l’actrice se concentre davantage sur sa carrière de réalisatrice et productrice ainsi que sur son travail humanitaire.

Lara Croft sera cependant bientôt de retour sur les écrans, avec Tomb Raider 2, dans laquelle on retrouvera Alicia Vikander. Le film n’a pas encore de date de sortie, mais l’écriture du script serait terminée, a annoncé la semaine dernière la réalisatrice et scénariste Mischa Green. Selon son dernier tweet, le titre de cette suite pourrait être Tomb Raider : Obsidian.

Source : CINEMA BLEND