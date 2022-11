Devialet lance la Mania, une enceinte Wi-Fi/Bluetooth portable dotée d’une technologie de calibration originale

Ceux qui ont eu la chance d’entendre le son produit par l’enceinte Phantom savent que le spécialiste français de l’audio haut de gamme Devialet ne plaisante pas lorsqu’il s’agit de réaliser un produit design qui délivre un son puissant et de très grande qualité (et accessoirement vendu plus de 1000 €).

Il y a un peu plus de deux ans, Devialet s’était allié avec Huawei pour concevoir une enceinte plus abordable et néanmoins très efficace, la Sound X, qui est toujours en vente aux environs de 365 €. Les deux constructeurs poursuivirent ensuite leur collaboration avec deux autres modèles, dont la Huawei Sound Joy, une enceinte mobile vendue 139 €, assez similaires aux autres enceintes portables abordables du marché, comme la UE Boom, la JBL Flip, etc. (lire notre test de la Huawei Sound Joy).

Devialet Mania – Crédit : Devialet

Aujourd’hui, Devialet dévoile la Mania, une vision plus personnelle de l’enceinte portable, destinée aux utilisateurs qui désirent un son haute-fidélité et un design particulièrement sophistiqué.

Presque ronde, puisque l’elle mesure 17 x 19 x 14 cm, pour un poids de 2,3 kg, l’enceinte affiche un format clairement plus imposant que celui de la Huawei Sound Joy ! Elle est dotée d’une sorte de lanière qui fait office de poignée, sur laquelle figurent plusieurs touches de contrôle (bien sur l’enceinte est également pilotable par l’intermédiaire de l’application iOS et Android du constructeur, qui intègre un égaliseur) .

Pour offrir une qualité audio de très haut niveau, la Mania embarque pas moins de quatre haut-parleurs à large bande et deux woofers. L’ensemble diffuse un son sur 360 degrés. Le constructeur promet des basses percutantes et des aigus cristallins. En plus, Devialet exploite une technologie appelée ASC (pour Active Stereo Calibration), qui met à profit 4 haut-parleurs pour optimiser le rendu audio en fonction de l’environnement de l’enceinte : en intérieur, en extérieur, près d’un mur (dans ce cas la diffusion du son ne se fait plus sur 360 et se focalise plus vers l’utilisateur), etc.

Devialet Mania – Crédit : Devialet

La Mania est accessible par l’intermédiaire d’une connexion Bluetooth, Wi-Fi ou AirPlay 2. Elle est également compatible avec Spotify Connect et l’assistant intelligent d’Amazon, Alexa, afin de la piloter à l’aide de commandes vocales.

Pour le reste, la Mania de Devialet est certifiée, IPX4, ce qui la met à l’abris de dysfonctionnements en cas d’éclaboussures. Il faudra donc faire attention en écoutant de la musique dans sa baignoire ou au bord de la piscine, puisqu’elle n’est pas totalement étanche, contrairement à la Huawei Sound Joy, certifiée quant à elle IP67.

L’autonomie de l’enceinte est assurée par une batterie de 3200 mAh, qui doit garantir selon le constructeur 10 heures d’écoute. Bon point, la Mania est livrée avec un bloc d’alimentation USB C, toujours pratique lorsqu’on l’utilise en intérieur.

La Devialet Mania est d’ores et déjà disponible en deux coloris, gris clair ou noir, pour 790 €. Un prochain test nous permettra de savoir si cette somme rondelette se justifie par une qualité audio vraiment hors du commun.