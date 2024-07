Apple HomePod : un couple sauvé d’un incendie par leur enceinte, il était moins une

© Apple

Les histoires de sauvetage mêlant nos gadgets technologiques sont légion. La pomme revient ainsi souvent dans les faits divers, notamment grâce à son Apple Watch capable de détecter des anomalies cardiaques. L’histoire que nous vous relatons aujourd’hui met cette fois-ci en vedette le HomePod, l’enceinte connectée de la firme de Cupertino.

Les faits sont survenus le 26 juin dernier aux Etats-Unis à Colorado Springs. Selon les pompiers, le chien d’un couple a accidentellement actionné le bouton de la cuisinière en farfouillant dans des cartons, probablement à la recherche de denrées comestibles. Les flammes ont rapidement commencé à dévorer la cuisine, déclenchant logiquement l’alarme incendie. Ce n’est toutefois pas cette dernière qui a alerté les habitants mais bien leur enceinte connectée.

A lire > Meilleure enceinte connectée 2024 : laquelle choisir ?

Le HomePod détecte le bruit de l’alarme incendie et envoie une notification salvatrice

Pour rappel, le HomePod dispose d’une fonctionnalité de reconnaissance sonore capable de détecter le son d’une alarme incendie et d’envoyer une alerte sur les iPhone, les iPad et les Apple Watch. Les deux personnes miraculées ont ainsi reçu une notification qui leur a permis d’éviter d’y rester. Étonnamment, ils n’avaient pas été réveillés par le son strident de l’alarme incendie.

A leur arrivée à 4h47 du matin, les soldats du feu ont constaté que l’incendie avait été maîtrisé. Ayant inhalé de la fumée toxique, l’homme a tout de même été hospitalisé. A titre de prévention, les pompiers ont partagé une vidéo du départ d’incendie sur leur page Facebook. Et de rappeler qu’il faut toujours avoir plusieurs détecteurs de fumée en état de marche à chaque étage et notamment dans les chambres à coucher. Il faut aussi éloigner les éléments combustibles (comme les cartons) du four et de la cuisinière, notamment si vous avez un animal de compagnie.

Pour rappel, le HomePod de première génération est désormais considéré comme “ancien” par Apple. Cela signifie que le support technique et les réparations ne seront plus pris en charge dans deux ans.