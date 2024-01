La saison 3 de Diablo 4 promet du contenu inédit, mais les fans sont-ils encore au rendez-vous ?

Diablo 4, le successeur tant attendu de Diablo 3, est sorti le 5 juin 2023 et bien qu’il ait rencontré un succès commercial incontestable, il n’a pas été très bien accueilli par les fans. Pour faire oublier ses échecs précédents, Blizzard vient d’annoncer la troisième en date : la saison des assemblages.

Diablo 4 © Blizzard

Entre des bugs frustrants et un manque de contenu endgame engageant, les joueurs ont vite déserté Diablo 4. Blizzard aurait même perdu plus d’un million de joueurs peu de temps après la sortie du titre. Malheureusement, la situation ne s’est pas arrangée et les différents patchs liés aux saisons du jeu n’ont pas réussi à empêcher l’exode des joueurs.

Ainsi, la saison 2 de Diablo 4 a été une véritable catastrophe à son lancement. Cette saison du sang, bien qu’apportant du contenu frais et bienvenu, était également buggée à son lancement. En effet, certaines fonctionnalités comme le CrossPlay ne fonctionnaient pas correctement.

Cela n’a pas découragé Blizzard qui a de nombreux projets pour son Hack’n’Slash phare. Parmi les plus récents, on compte un premier DLC : Vessel of Hatred qui doit sortir fin 2024 mais aussi la toute nouvelle saison 3 du jeu : la saison des assemblages.

Cette saison de Diablo 4 doit débuter le 23 janvier et apporter, comme d’habitude, de nouvelles quêtes, des boss inédits et du gameplay “innovant”. Dans un article officiel, Blizzard parle plus en détail de cette saison des assemblages.

La saison 3 de Diablo 4 semble riche en contenu

On apprend que l’histoire de cette mise à jour sera centrée sur l’héritage de Zolun Kulle (un personnage de Diablo 3) et se déroulera sous les sables du Kehjistan. Côté gameplay, les joueurs pourront être accompagnés d’un compagnon mécanique pour les aider dans leurs aventures.

Ce dernier devrait pouvoir aider directement en combat ou prodiguer des bonus aux aventuriers. Évidemment, progression oblige, le séchénal (le nom du compagnon) pourra être amélioré au fil de l’aventure.

Ces améliorations prendront la forme d’un nouveau système de pierre de contrôle pouvant être trouvé dans les caveaux (des donjons élémentaires inédits). Les pierres peuvent également être lootées via des sources diverses comme des coffres spéciaux mais aussi via le système de tressaillement arcanique.

Ce n’est pas tout puisque le système de tournoi va également être introduit. Celui-ci prendra la forme d’un donjon fixe à rotation hebdomadaire et d’un classement pour les joueurs. Une nouveauté bienvenue qui était plus qu’attendue par les joueurs.

©Blizzard

Un gameplay plus confortable et des ajouts discutables pour cette saison 3 ?

De plus, cette saison 3 doit apporter quelques modifications de confort au gameplay de Diablo 4. Cela inclut des onglets de coffres supplémentaires mais aussi la possibilité de se déplacer en utilisant les touches Z-Q-S-D du clavier.

Il faut rappeler que le contenu inédit que doit apporter cette saison est réservé au personnage nouvellement créé sur le serveur saisonnier uniquement. Il est donc impossible de profiter des nouveautés avec ses anciens personnages.

Bien entendu, le modèle économique de Diablo 4 se rapprochant fortement du jeu en live-service, la boutique et le battle pass auront également des ajouts inédits. Cela prendra la forme de nouveaux objets cosmétiques et de bonus saisonniers (uniquement pour le pass de combat).

En revanche, dans son article, Blizzard ne fait pas mention des améliorations d’équilibrage ou de correction pour le jeu. Si cette saison des assemblages semble bien remplie, il faut espérer qu’elle ne rencontre pas le même sort que ses grandes sœurs. Malheureusement, Blizzard ne peut pas se permettre un nouvel échec au risque de voir l’avenir de son jeu fortement compromis.