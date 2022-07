Diablo Immortal rapporte au moins 1 million de dollars par jour depuis sa sortie

Sorti le 2 juin 2022 sur Android, iOS et PC, Diablo Immortal a rapidement été sous le feu des critiques. Le nouveau jeu de Blizzard est au cœur d’une polémique concernant les microtransactions et les « loot boxes ». Les joueurs doivent dépenser une fortune pour obtenir les meilleurs équipements du jeu comme un streamer qui n’a obtenu aucune gemme légendaire après avoir dépensé 6 200 €. Il a finalement réussi à l’avoir après 15 000 € dépensés, mais il s’en est débarrassé immédiatement en signe de protestation contre Blizzard.

Diablo Immortal – Crédit : Blizzard Entertainment

Malgré toutes les critiques, Diablo Immortal cartonne. En seulement 15 jours, il avait déjà récolté près de 24 millions d’euros pour 8 millions de téléchargements. Aujourd’hui, le jeu de Blizzard en est à 10 millions de téléchargements. Il a engrangé près de 50 millions de dollars au total, ce qui est énorme pour un jeu aussi controversé.

Diablo Immortal a récolté plus de 50 millions de dollars au total, toutes plateformes confondues

Selon les données récoltées par AppMagic, Diablo Immortal a rapporté 48 988 970 dollars en 30 jours depuis sa sortie. Le jeu pay-to-win a donc récolté au moins 1 million de dollars par jour. D’ailleurs, le 11 juin a été la journée la plus lucrative pour Diablo Immortal qui a amassé 2,4 millions de dollars.

Il est important de préciser que tous ces chiffres concernent uniquement la version mobile du jeu sur iOS et Android. En effet, AppMagic analyse exclusivement la part que touchent les développeurs après les commissions d’Apple et de Google. Par conséquent, Diablo Immortal a probablement amassé plus de 50 millions de dollars sur toutes les plateformes.

Le modèle pay-to-win de Diablo Immortal attire donc de nombreuses critiques, mais il fonctionne tout de même très bien. Pour les fans de l’univers Diablo qui refusent les microtransactions invasives, Blizzard a confirmé que Diablo 4 ne sera pas un pay-to-win comme Diablo Immortal. Pour rappel, la sortie du hack ‘n’ slash est prévue pour 2023, mais nous n’avons pas encore de date plus précise.

Source : Kotaku