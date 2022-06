Diablo Immortal : le jeu fait un véritable tabac malgré la grogne des joueurs

Malgré des notes catastrophiques sur Metacritic et un accueil on ne peut plus décrié par les fans de Blizzard, Diablo Immortal cartonne. Le titre aura engendré près de 24 millions d’euros en l’espace de 15 jours seulement, pour près de 8 millions de téléchargements. Un succès qui le place juste derrière Hearthstone, sorti en 2014 sur Android et iOS.

Diablo Immortal © Blizzard

Malgré un lancement chamboulé à cause de son exaspérant modèle pay-to-win, Diablo Immortal fait un véritable tabac. Le titre aura déjà permis à Blizzard d’empocher près de 20 millions de livres sterling, soit 23,2 millions d’euros environ, depuis son lancement en début du mois. Selon les analystes d’Appmagic, le jeu mobile est désormais l’une des apps de Blizzard les plus téléchargées, talonnant Hearthstone de près. Le célèbre jeu de cartes était sorti il y a 8 ans sur Android et iOS.

Diablo Immortal, déjà téléchargé près de 8 millions de fois

Selon les analystes, le jeu mobile décrié de Blizzard aura été téléchargé plus de huit millions de fois, en seulement quinze jours. Le jeu a connu son plus grand succès aux États-Unis, avec 26 % des téléchargements effectués Outre-Atlantique. Viennent ensuite la Corée du Sud, le Brésil et le Japon, avec respectivement 11 %, 8 % et 8 % de part de marché.

Malgré la grogne des joueurs, Diablo Immortal est une véritable poule aux œufs d’or pour Blizzard. Le titre aura engrangé près de 23,2 millions d’euros en seulement deux semaines, avec 43 % des achats effectués aux États-Unis. La Corée du Sud arrive à nouveau en deuxième position (avec 23 % des achats réalisés), suivie du Japon (8 %) et de l’Allemagne (6 %).

À lire : Diablo Immortal (iOS/Android) : 10 meilleurs hack n slash pour en finir avec le pay to win

Pourtant, Diablo Immortal affiche un score tristement record sur Metacritic. Sur iOS, le titre peut se targuer d’une belle note de 0,5 sur 10. Sur PC, le jeu mobile de Blizzard affiche désormais une note de 0,3 sur 10. Rappelons que seulement une semaine après sa sortie, un joueur avait découvert qu’il faudrait près de 100 000 euros pour mettre complètement un personnage à niveau.

Rappelons que Blizzard a récemment confirmé que Diablo 4 sera lancé sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S l’année prochaine. Dans le but de dissiper les craintes des fans, le directeur de la franchise avait déclaré que le jeu ne comportera pas de micro-transactions.

Source : Appmagic