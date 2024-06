Counter-Strike : un skin d’AK-47 vient de se vendre plus d’un million de dollars, oui, vous avez bien lu

Incroyable, mais vrai. Un skin pour l’AK-47 de Counter-Strike vient de battre tous les records de vente en atteignant la somme faramineuse d’un million de dollars. Cette pièce unique, un StatTrak AK-47 Factory New avec motif Blue Gem 661, devient ainsi l’objet virtuel le plus cher jamais vendu dans l’histoire du jeu.

Oui, vous avez bien lu : un skin pour le célèbre AK-47 de Counter-Strike vient de battre tous les records de prix de vente publics pour le jeu. Ce n’est pas la première fois qu’un skin du jeu de tir tactique iconique de Valve atteint des sommets, mais là, on dépasse allègrement le million de dollars. Soit un peu plus de 920 000 euros, si vous préférez.

CS:GO : un skin AK-47 Blue Gem s’arrache pour plus d’un million de dollars

C’est initialement le journaliste Jake Lucky qui a révélé l’information sur X. Le skin en question est un StatTrak AK-47 Factory New avec le motif Blue Gem 661. Si on sait qu’il s’est vendu plus d’un million de dollars, le montant exact reste confidentiel.

Véritable pièce unique, ce skin est apparu dans CS:GO en 2013. Si on trouvait déjà des versions en « légèrement usées », la version « neuve d’usine » restait introuvable. Son existence n’a été révélée que cette année, et les streamers et autres joueurs de Counter-Strike l’estimaient déjà à un million de dollars à la vente. Rappelons que la dernière vente d’un StatTrak 661 remontait à 2022 et s’élevait déjà à 400 000 dollars.

The most expensive skin in Counterstrike history was publicly sold this morning, a StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661



For over $1 million pic.twitter.com/1FdxoNM2ov — Jake Lucky (@JakeSucky) June 5, 2024

La valeur astronomique de ce skin s’explique par son motif Blue Gem, qui confère à l’AK-47 une apparence bleu métallique du plus bel effet. Ces skins Blue Gem ont la réputation d’être les plus rares et donc les plus chers de Counter-Strike. Jake Lucky a d’ailleurs publié une vidéo du skin en action, histoire de nous faire baver (ou halluciner) devant un tel investissement.

Auparavant, le détenteur d’un couteau Blue Gem avait refusé une offre d’environ 1,5 million de dollars, faisant de ce dernier le skin Counter-Strike le plus cher jamais recensé (en valeur estimée). Un autre avait raflé 400 000 euros en vendant sa collection de skins oubliée depuis 8 ans. Avec cette nouvelle vente record à plus d’un million, on se demande si ce record hallucinant sera battu un jour.