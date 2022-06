Diablo Immortal (iOS/Android) : 10 meilleurs hack n slash pour en finir avec le pay to win

Diablo Immortal

Après une longue attente, Diablo Immortal est enfin sorti sur Android et iPhone. Mais comme nous vous en parlions récemment, le jeu s’est déjà attiré une multitude de critiques de la part des joueurs. Si le titre n’est pas fondamentalement mauvais en termes d’histoire ou de gameplay, c’est surtout son modèle « free-to-play » qui pose un problème, puisqu’il se rapproche plus d’un pay-to-win qu’autre chose.

Pour rappel, un dataminer avait révélé tous les mécanismes du titre. Il avait par exemple expliqué qu’il coûterait aux joueurs jusqu’à 60 000 à 100 000 euros pour mettre complètement à niveau l’équipement de base. Une aberration pour les joueurs mobiles, qui en ont assez de jouer à des titres gratuits où ceux qui payent avec de l’argent réel performent mieux que les autres.

Dans un esprit presque revanchard, nous avons donc décidé de vous proposer une petite sélection de solides alternatives à Diablo Immortal, dans l’attente de l’arrivée de Path of Exile sur mobiles. Un choix de jeux récents comme anciens, disponibles sur Android, sur iOS ou sur les deux. Cette liste ne comprend pas que des jeux free-to-play, l’intérêt étant simplement qu’ils soient proches de Diablo.

Les meilleurs hack n slash gratuits sur Android et iOS

Eternium

Si vous recherchez un « vrai » free-to-play en alternative à Diablo Immortal, alors Eternium est un bon choix. Si vous êtes un fan des RPG d’action classiques où vous vous lancez dans des quêtes avec plusieurs classes au choix et avez la possibilité de tout mettre à niveau, de vos compétences à votre armement, vous serez conquis. Le titre est free-to-play sur Android et iOS.

Vampire’s Fall : Origins

Vampire’s Fall: Origins est un véritable hommage aux RPG classiques. Après avoir reçu des commentaires très positifs de la part des joueurs consoles et PC, le titre de dark fantasy, né de l’amour pour les jeux à l’ancienne, aura largement séduit les joueurs mobiles. Il s’agit d’un jeu complet et rempli de quêtes à gogo qui vous occupera pendant des heures. Le titre est free-to-play sur Android et iOS.

Almora Darkosen RPG

Almora Darkosen est un hack and slash de style rétro créé par un seul développeur. Le titre propose d’arpenter une centaine de quêtes, incluant une principale et des quêtes secondaires. Plus de 1 500 objets différents sont disponibles. Il faudra jongler entre minage, fouille, combat et artisanat, puisque vous pouvez également créer vos propres objets. Vous pouvez choisir vos voies, poison ou feu, utiliser des compétences de soin pour vous soigner ainsi que vos mercenaires, combattre à distance ou en mêlée, etc. Un excellent free-to-play qui ne vous fera pas payer pour gagner.

AnimA ARPG

AnimA est un autre jeu vidéo d’action RPG et hack’n slash sorti en 2019. Très dynamique, il laisse au joueur la possibilité de personnaliser entièrement son personnage, en fonction de son style de jeu, en préservant le style des classiques du genre. La campagne solo vous amènera dans près de 40 endroits, avec 10 niveaux de difficulté différents et plus de 45 compétences uniques. La bande-sonore est particulièrement travaillée.

Exiled Kingdoms

Exiled Kingdoms est un jeu isométrique qui propose différents environnements et beaucoup de choix à conséquences. Un peu difficile à prendre en main, mais terriblement jouissif, le titre est disponible en deux versions. L’une est gratuite est permet d’incarner un Guerrier ou un Voleur. Elle comprend 30 zones et 29 quêtes à compléter, soit environ 30 heures de jeu. L’autre, complète (en achat in-app) permet de tout débloquer, sans aucune micro-transaction.

Les meilleurs hack n slash payants sur Android et iOS

Titan Quest : Legendary Edition

Titan Quest est probablement l’expérience la plus proche d’un Diablo sur smartphones. Le titre est rempli de monstres mythologiques à dézinguer, de nombreux donjons à explorer et de butin à collecter. Il n’est en revanche pas donné puisqu’il faudra compter 17,99 € sur l’App Store et 19,99 € sur le Play Store. Mais croyez-nous, le jeu en vaut la chandelle.

Wayward Souls

Wayward Souls est un jeu d’action-aventure conçu pour des parties rapides avec une grande rejouabilité. Les niveaux sont générés de manière aléatoire. Vous avez six personnages à jouer avec leurs propres styles de jeu, capacités et équipements. Explorez et combattez pour votre survie, dans des combats où vos tactiques, votre positionnement et votre timing comptent. Il coûte 8,49 € sur le Play Store et 7,99 € sur l’App Store.

Implosion – Never Lose Hope

Implosion est un jeu hack’n’slash de science-fiction avec des combats fluides et jouissifs. Les graphismes sont plutôt bons pour un jeu sur smartphones et la bande sonore a été tout de même mixée avec soin par John Kurlander, l’ingénieur son de la trilogie du Seigneur des anneaux de Peter Jackson. L’installation et les premières missions sont gratuites, mais il faudra sortir la carte bleue pour débloquer l’ensemble du titre.

Battle Chasers : Nightwar

Battle Chasers : Nightwar est un RPG inspiré par les grands classiques du genre, la seule différence étant qu’il propose des combats au tour par tour façon JRPG classique. Le titre offre une histoire riche, avec six héros improbables à jouer, chacun avec ses propres capacités, avantages, objets et compétences de donjon. Il coûte 9,99 € sur le Play Store et 3,99 € sur l’App Store.

9th Dawn III RPG

9th Dawn III est un jeu de rôle en 2D parsemé d’éléments hack’n’slash. Il va falloir plonger dans les profondeurs des plus sombres donjons, combattre des centaines monstres uniques et partir à la en recherche de vastes quantités de récompenses, de trésors et de matériaux rares à collecter. Il coûte 9,49 € sur le Play Store et 9,99 € sur l’App Store.