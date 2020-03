DirectX 12 Ultimate : le logo qui unifie GeForce RTX, AMD RDNA2 et Xbox Series X

Microsoft a dévoilé DirectX 12 Ultimate, un ensemble de spécificités et un logo garantissant aux joueurs que leur matériel prend en charge les technologies graphiques les plus avancées.

Microsoft a récemment officialisé DirectX 12 Ultimate : plutôt qu’une véritable nouvelle API, il s’agit plutôt d’une certification permettant de distinguer les produits prenant en charge les technologies graphiques les plus élaborées du moment. Plus exactement, un produit arborant le logo DirectX 12 Ultimate devra obligatoirement supporter quatre technologies : le ray-tracing matériel via DXR 1.1, les mesh shaders, le Variable Rate Shading Tier 2 (VRS 2) ainsi que le Sampler Feedback. Test : Variable Rate Shading, l’astuce pour gagner en performances dans les jeux Du côté de NVIDIA, toute la gamme actuelle de cartes GeForce RTX ainsi que les Titan RTX sont d’ores et déjà compatibles DirectX 12 Ultimate. Elle supportent en effet toutes les fonctionnalités nécessaires, ce que le constructeur s’est bien entendu empressé d’indiquer. Les prochaines GeForce RTX 3000 Series seront elles aussi forcément compatibles. Mesh Shading : Une technique permettant de décharger le processeur de tâches lourdes en ressources (en particulier le calcul du LOD, le niveau de détail des objets en fonction de sa distance), lorsqu’il s’agit de gérer la géométrie de centaines de milliers d’objets. C’est alors le GPU qui se charge de cette partie. Sampler Feedback : Optimise le chargement des textures ou leur calcul (cas de l’ombrage en espace de texture) en fonction de la fréquence de leur utilisation.

AMD en retard, Intel sur la touche

AMD en revanche affiche un train de retard puisque même les Radeon Navi les plus récentes (RX 5000 Series), basées sur l’architecture RDNA, ne sont pas compatibles. Il leur manque en particulier la gestion matérielle du Ray Tracing. Le constructeur a toutefois indiqué que les prochaines cartes basées sur l’architecture RDNA 2 seront estampillées DirectX 12 Ultimate. AMD a d’ailleurs publié une démo vidéo mettant en avant les capacités en Ray Tracing de son architecture RDNA 2, via l’API DXR de Microsoft.

Du côté de Microsoft justement, la future Xbox Series X bénéficiera elle aussi de DirectX 12 Ultimate, une compatibilité logique étant donné qu’elle embarque une partie graphique basée sur l’architecture RDNA 2 d’AMD. La console de Microsoft pourra donc arborer fièrement son logo DirectX 12 Ultimate, contrairement à la Playstation 5 de Sony, bien qu’elle embarque des composants assez proches. Enfin, on notera qu’Intel est encore une fois en retard : aucun de ses iGP actuels ne peut prétendre au logo.

Maigre consolation pour tous ceux qui ne possèdent pas de matériel adapté : les futurs jeux estampillés DirectX 12 Ultimate fonctionneront quand même sur des cartes graphiques plus anciennes, sans les fonctionnalités manquantes bien entendu. Le logo n’est initialement là que pour aider le consommateur à distinguer les produits et jeux compatibles ou non.

