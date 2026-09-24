Android Auto : Google Maps vous glisse désormais un indice précieux avant chaque virage

Google Maps affichait déjà les feux et les stops sur la carte. Depuis quelques jours, sur Android Auto, il les signale aussi pile à l’intersection où vous devez tourner. Une retouche repérée par 9to5Google le 23 septembre 2026, déployée sans la moindre annonce officielle.

Google Maps sur Android Auto affiche désormais le feu tricolore du prochain carrefour, juste à côté du nom de la rue.

Qui n’a jamais pilé devant un stop surgi au détour d’une rue inconnue, le regard encore rivé sur le GPS ? Google s’attaque à ce petit instant de panique. D’après 9to5Google, qui a constaté le changement en début de semaine, l’application accole désormais une icône de feu ou de stop à l’étiquette flottante qui affiche le nom de la rue de votre prochain virage.

Le geste paraît minuscule. Il change pourtant la lecture de la route.

Google Maps sur Android Auto : un signal placé au bon carrefour

Les feux et les stops existent dans Maps depuis longtemps. Google les a intégrés à la vue navigation en avril 2022, sous forme de pictogrammes fixes égrenés le long du trajet. Pratiques, certes, mais vite noyés dans le décor.

Sur Android Auto, Google Maps signale désormais le feu tricolore qui attend le conducteur au prochain virage, directement à côté du nom de la rue. © 9to5Google

La nouveauté tient à leur hiérarchie. Seul le carrefour décisif, celui où vous bifurquez, reçoit son signal, greffé directement sur le tracé surligné de l’itinéraire. L’information reste sobre, loin des alertes plein écran réservées aux contrôles de vitesse : un coup d’œil suffit pour anticiper le freinage et choisir sa file sans précipitation.

Les panneaux stop figuraient déjà sur le tracé. Nouveauté : Maps accole aussi l’icône à l’étiquette de la rue où tourner. © 9to5Google

iPhone, CarPlay, France : où en est le déploiement ?

Google garde le silence, et le calendrier demeure flou. L’indicateur apparaît également en navigation sur smartphone, ce qui laisse espérer son arrivée sur iPhone, puis sur CarPlay. Aucun test ne l’a encore confirmé côté Apple.

Pour les utilisateurs français, rien ne garantit une disponibilité immédiate. L’affichage dépend des données cartographiques recensées pour chaque intersection, et les adeptes d’Android Auto devront sans doute guetter l’apparition de ces pastilles au fil de leurs trajets, carrefour après carrefour.

Source : 9to5Google