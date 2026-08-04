Disney+ gratuit : le géant du streaming prépare une offre à 0 € pour séduire de nouveaux spectateurs

Disney envisage sérieusement de rendre une partie du catalogue Disney+ accessible sans abonnement, une stratégie partagée par Paramount+ et observée de loin par Netflix, dans une guerre ouverte contre YouTube et les plateformes gratuites.

Disney+ envisage de proposer une partie de son catalogue gratuitement pour rivaliser avec YouTube et Tubi. © Shutterstock

Selon une enquête de Business Insider publiée le 3 août 2026, les mastodontes d’Hollywood explorent une piste longtemps jugée impensable : offrir du contenu streaming sans débourser un centime. Disney et Paramount Skydance planchent chacun sur un palier gratuit au sein de leurs plateformes respectives, tandis que le co-CEO de Netflix, Greg Peters, a déclaré mi-juillet qu’une « offre gratuite pourrait avoir du sens sur certains marchés ».

Un accès sans paywall pour contrer l’hégémonie de YouTube

L’idée a germé en interne chez Disney début juillet 2026 : Adam Smith, Chief Product & Technology Officer de Disney Entertainment, a évoqué la possibilité d’un accès gratuit lors d’un town hall dédié au streaming, sans préciser de calendrier ni de périmètre de catalogue. L’objectif commercial tient en trois étapes : supprimer la friction du paywall, habituer les spectateurs à l’application, puis les convertir vers une formule payante. Car YouTube, Tubi et The Roku Channel captent désormais une audience colossale.

Selon les données Nielsen, ces trois plateformes gratuites représentaient 18,7 % du temps d’écoute TV aux États-Unis en avril 2026, contre 12,7 % deux ans plus tôt. Une progression fulgurante qui ronge les audiences payantes trimestre après trimestre.

Paramount+ et Netflix sur la même ligne de départ

Paramount Skydance adopte une approche voisine : d’après une présentation interne consultée par Business Insider, la plateforme prévoit d’élargir l’accès à certains films et séries pour les non-abonnés. Chez Netflix, le discours reste cantonné aux marchés hors États-Unis, mais la porte est ouverte.

Pour Disney+, dont l’abonnement en France est passé de 6,99 € par mois au lancement en avril 2020 à 15,99 € pour la formule Premium depuis octobre 2025, le pari est double : engranger des revenus publicitaires supplémentaires tout en reconstituant un vivier d’abonnés face à la lassitude tarifaire des inscrits actuels.

Source : Business Insider, via 9to5Mac