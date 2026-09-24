Gemini Omni : vous pouvez générer gratuitement des vidéos HD, voici comment

La plateforme de montage Google Vids permet désormais de générer gratuitement des vidéos en Full HD avec le modèle Gemini Omni 1.1 Flash. Vous pouvez contrôler précisément la durée des séquences, les prolonger avec des transitions fluides et même mettre à l’échelle des clips créés précédemment.

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L’outil de montage Google Vids vous donne la possibilité de générer gratuitement des séquences vidéo en Full HD avec le modèle Gemini Omni 1.1 Flash. “Que vous lanciez une entreprise, mobilisiez une communauté ou présentiez un produit, vous pouvez utiliser l’IA la plus avancée de Google pour créer des vidéos inspirantes, sans compétences de montage professionnelles ni budget conséquent”, souligne Google sur son blog.

La génération vidéo était déjà accessible gratuitement sur Google Vids depuis avril avec le modèle Veo 3.1. La nouveauté concerne ainsi surtout l’ouverture de Gemini Omni 1.1 Flash à tous les utilisateurs, avec plusieurs fonctions supplémentaires comme la génération en 1080p, le contrôle précis de la durée et l’extension des scènes.

Google Vids : générez des vidéos en Full HD avec Gemini Omni 1.1 Flash

L’outil est accessible à toute personne disposant d’un compte Google ou Google Workspace. Il suffit de vous rendre sur Google Vids depuis votre navigateur en cliquant ici, puis de vous connecter. Vous pourrez ensuite accéder aux fonctionnalités génératives de Gemini Omni 1.1 Flash ainsi qu’à des modèles prédéfinis.

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Petit conseil : saisissez votre prompt en anglais pour obtenir de meilleurs résultats. Lorsqu’on lance un projet, Google précise en effet que les autres langues ne sont pas encore prises en charge

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Google Vids offre un contrôle accru sur vos créations. Plutôt de croiser les doigts pour que le résultat corresponde à votre projet, vous pouvez préciser finement ce que vous attendez de chaque séquence. Gemini Omni 1.1 Flash vous permet de générer de nouvelles scènes en Full HD ou de mettre à l’échelle des séquences existantes. Lors du montage, cela vous évitera qu’un clip de moindre qualité ne dégrade la cohérence de l’ensemble.

Il est également possible de définir la durée de chaque séquence avec précision “afin qu’elle corresponde précisément à votre histoire et à votre voix off”, précise le géant de l’IA. Omni 1.1 permet en outre de prolonger les scènes avec des transitions fluides, tout en préservant la cohérence du contexte visuel, de l’éclairage, de l’apparence des personnages et de l’environnement.

L’outil est accessible gratuitement, mais Google applique des limites à la génération vidéo. Les utilisateurs qui ont besoin de capacités supérieures sont invités à passer à un forfait supérieur. Chaque clip généré avec Gemini Omni 1.1 Flash intègre par ailleurs un filigrane numérique invisible (SynthID).