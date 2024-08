Disney+ augmente encore le prix de ses abonnements, mais quand vont ils s’arrêter ?

© Envato

Mauvaise nouvelle pour les adeptes du streaming : Disney s’apprête à augmenter, une fois de plus, les tarifs de la plupart de ses offres dès le 17 octobre prochain. Cette annonce, qui intervient à peine moins d’un an après la dernière hausse des prix qui avait coûté un million d’abonnés à la plateforme, risque de faire grincer des dents.

Disney+ augmente encore ses tarifs

Ainsi, Disney+ avec publicités passera de 8 $ à 10 $ par mois, tandis que l’offre sans publicités grimpera de 14 $ à 16 $ mensuellement, ou de 140 $ à 160 $ pour l’abonnement annuel. Hulu avec publicités augmentera de 8 $ à 10 $ par mois (ou de 80 $ à 100 $ par an), et sa version sans publicités passera de 18 $ à 19 $ mensuellement.

ESPN+ subira également une hausse, passant de 11 $ à 12 $ par mois, ou de 110 $ à 120 $ par an. Les offres groupées (bundles) verront aussi leurs prix augmenter, bien que les montants exacts n’aient pas été précisés.

En France, bien que l’augmentation et les prix exacts restent à confirmer, on peut s’attendre à des augmentations similaires à celles annoncées aux États-Unis. L’abonnement Disney+ avec publicités pourrait ainsi passer d’environ 6,99 € à 8,99 € par mois, tandis que la version sans publicité grimperait de 11,99 € à 13,99 € mensuels. Une hausse non négligeable, surtout en période d’inflation galopante où chaque euro compte.

Disney justifie l’augmentation des prix par une offre étoffée, vraiment ?

Disney+

Pour tenter de justifier cette augmentation, Disney prévoit d’enrichir son offre avec de nouvelles fonctionnalités. Dès le mois prochain, les abonnés auront accès à des playlists continues, dont une dédiée aux contenus préscolaires. On peut toutefois se demander si ces ajouts valent vraiment le surcoût demandé, d’autant plus que certains pourraient trouver ces playlists superflues ou peu pratiques.

Outre-atlantique, Disney+ intégrera également ABC News Live, une chaîne d’information en continu 24h/24 et 7j/7, à l’approche des élections présidentielles américaines de 2024.

Quant aux abonnés Premium, ils bénéficieront cet automne de quatre nouvelles playlists thématiques : une sélection saisonnière, une playlist Épopées regroupant les productions Disney, Marvel et Star Wars, une playlist Rétro et une sélection Vie réelle. Des ajouts qui ressemblent plus à un réagencement de contenus existants qu’à une réelle innovation.

À lire : Nouveautés Disney+ août 2024 : tous les films, séries et documentaires

Alisa Bowen, présidente de Disney+, tente de justifier ces changements : « Les playlists sont le dernier exemple en date de notre volonté d’offrir la meilleure expérience possible à nos abonnés. » Une déclaration qui sonne creux face à l’augmentation des tarifs.

Des hausses de prix qui fatiguent

Cette stratégie de Disney s’inscrit dans une tendance générale du secteur visant à rentabiliser les services de streaming, souvent au détriment du portefeuille des consommateurs. On peut légitimement se demander jusqu’où ira cette course à la hausse des prix, et si le contenu proposé justifiera réellement ces augmentations répétées.

Alors, ces nouvelles fonctionnalités valent-elles vraiment l’augmentation des prix ? Pour beaucoup d’abonnés, la réponse risque d’être négative. Dans un contexte économique tendu, cette hausse pourrait bien pousser certains à reconsidérer leur abonnement, voire à se tourner vers des alternatives moins onéreuses. D’autant plus que la fin du partage de compte a été actée.