Disney+ impose de la publicité et interdit le partage de compte, les abonnés sont en colère

Disney+ impose progressivement de la publicité pour tous les abonnements, le partage de compte est aussi terminé

La plateforme menace également d’un bannissement en cas d’utilisation d’un bloqueur de publicités

Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs sont très en colère face à la présence de publicités

Fin de la récréation pour les abonnés Disney+ ! Jusqu’à présent, la plateforme de streaming s’était montrée plus souple que ses concurrents. Mais les conditions d’utilisation ne sont plus les mêmes et les modifications apportées concernent l’introduction de publicités et la fin du partage de compte. Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs sont très en colère.

Disney+ : publicités obligatoires, fin des bloqueurs et du partage de compte

Commençons par la publicité : Disney+ inclut progressivement du contenu publicitaire dans tous ses abonnements, quelle que soit la formule choisie. Cela signifie que les utilisateurs sont exposés à des publicités, des contenus promotionnels ou des messages de parrainage pendant leur visionnage, y compris lors d’événements en direct.

La plateforme durcit également sa position vis-à-vis des bloqueurs de publicité, tout comme YouTube qui a aussi modifié ses conditions d’utilisation. Les utilisateurs qui utilisent des extensions et autres outils risquent la suspension, voire la résiliation de leur abonnement après un avertissement préalable.

Quant au partage de compte, la plateforme Disney+ clarifie sa politique en stipulant que l’abonnement ne doit pas être partagé en dehors du foyer principal. La définition du “foyer” se limite aux appareils associés à la résidence personnelle principale et utilisés par ses occupants.

Ces nouvelles règles entreront en vigueur dans un délai de 30 jours. Les abonnés mécontents n’auront d’autre choix que de résilier leur abonnement s’ils refusent ces changements (qui est sans engagement, pas de frais à la résiliation). Pour les abonnements annuels, un contact direct avec le service client est requis :

Ces modifications alignent Disney+ sur les pratiques d’autres acteurs du marché comme Netflix ou Prime Video qui ont déjà mis en place des restrictions similaires. Cette évolution marque une rupture avec l’approche plus souple adoptée jusqu’à présent par Disney+, ce qui provoque beaucoup de mécontentement parmi ses abonnés, notamment sur les réseaux sociaux.