The Last of Us : la date de sortie de la saison 2 se précise, il va falloir être patient

Après une première saison très réussie, The Last of Us reviendra prochainement dans une seconde saison très attendue. Alors que le tournage a commencé il y a quelques semaines, il se murmure que la série reviendra début 2025, possiblement en mars ou en avril.

Jeu vidéo mythique, The Last of Us a eu droit l’année dernière à son adaptation en série. Les showrunners ont réussi leur pari en adaptant fidèlement certains pans de l’intrigue tout en prenant des libertés scénaristiques bienvenues comme le développement de la romance entre Bill et Frank. Désormais tous les regards sont braqués sur la seconde salve d’épisodes qui devrait débouler l’année prochaine sur nos écrans.

Pour rappel, le tournage de la saison 2 a démarré il y a quelques semaines. Généralement bien tuyauté sur les films et les séries à venir, l’insider DanielRPK vient de révéler des informations intéressantes à ce sujet. En l’occurrence, Pedro Pascal aurait déjà fini de tourner ses scènes (ce qui n’étonnera pas les joueurs de Last of Us Part II (matériel source de la seconde saison). La production devrait toutefois s’étaler jusqu’à l’été prochain.

The Last of Us saison 2 : vers une sortie au printemps 2025 ?

Cela étant dit, quid de la date de sortie de la saison 2 ? On savait déjà que la série reviendrait en 2025. Mais notre informateur vient de révéler une fenêtre de sortie plus précise. D’après lui, le second acte de The Last of Us sortira au début du printemps 2025, probablement en avril ou en mai. Il faudra donc prendre son mal en patience mais les fans ont désormais une meilleure idée du temps qu’il reste avant de retrouver Joel, Ellie et consorts.

Malgré le sérieux de la source, il est bon de noter qu’il ne s’agit en rien d’une information officielle. Il faut donc la considérer avec prudence dans l’attente de la confirmation (ou de l’infirmation) de HBO. Dans la saison 2, les téléspectateurs vont notamment découvrir de nouvelles têtes à l’écran, à commencer par le personnage d’Abby qui sera joué par Kaitlyn Dever. Il s’agit d’un personnage central que l’on incarne dans le jeu.

D’autres acteurs et actrices ont également été confirmés à l’instar de Danny Ramirez (Manny), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora) et Spencer Lord (Owen). Pedro Pascal et Bella Ramsey seront évidemment de retour pour incarner le duo emblématique de survivants.