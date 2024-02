Le téléchargement illégal connaît un succès sans précédent, à qui la faute ?

Le téléchargement illégal de films et séries, après une période de déclin, est en train de connaître une nouvelle croissance. En cause : la multiplication des plateformes de streaming et leurs coûts élevés, poussant certains utilisateurs à se tourner vers des solutions illégales.

Le piratage de contenus est en hausse : +39% pour les films et +9% pour les séries en 2022.

Les raisons : multiplication des plateformes, coûts élevés, inflation, publicités et fin du partage de compte.

Lutter contre le piratage passe par une meilleure régulation, des prix plus accessibles et des alternatives légales attractives.

Alors que les ayants droit redoublaient d’efforts pour contrer le piratage, une réalité inattendue se dessine : le téléchargement illégal repart de plus belle. En 2022, le piratage de films a connu une croissance fulgurante de 39 %, tandis que les séries et programmes TV accusent une hausse de 9 %, indique Bloomberg.

Le nombre de visites sur les sites de piratage a également bondi de 35 % entre 2020 et 2023, atteignant 141 milliards. Face à ces chiffres alarmants, une question se pose : qu’est-ce qui alimente ce regain d’intérêt pour le piratage ?

Le retour en force du piratage : les consommateurs disent stop aux plateformes de streaming

Le doigt accusateur se pointe d’abord vers l’expansion exponentielle des plateformes de streaming. Cette profusion de services, bien que bénéfique en termes de diversité, engendre une dispersion des contenus et une augmentation des coûts pour les consommateurs, qui songent à résilier.

Il faut dire que l’abonnement à plusieurs plateformes peut rapidement devenir onéreux, poussant certains à se tourner vers le téléchargement illégal comme alternative. Sans parler du fait que beaucoup de films et de séries sont introuvables sur ces plateformes, ou régulièrement ajoutées, puis enlevées, etc.

L’inflation et les hausses de prix incessantes des plateformes de SVOD ne font qu’aggraver la situation. La frustration des consommateurs est accentuée par l’apparition de la publicité sur certaines offres (même si l’abonnement avec publicités de Netflix marche bien). On peut aussi citer la suppression du partage de compte, comme Disney+, qui vient de s’y mettre aussi. Une solution autrefois très simple pour partager un compte Netflix et consorts.

En définitive, la résurgence du piratage est un phénomène complexe, aux multiples causes :

La multiplication des plateformes de streaming,

Les hausses de prix,

L’attractivité des plateformes illégales.

Si les ayants droit et les autorités veulent endiguer ce phénomène, il sera crucial, pour eux, de trouver des solutions durables. Cela passe par une meilleure régulation des plateformes de streaming, une tarification plus accessible et des mesures de sensibilisation accrues auprès du public.

À l’avenir, les différentes plateformes se doivent de proposer des alternatives légales plus attractives, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Comme disait Gabe Newell, « c’est un problème de service, et non un problème de prix ». Quoi qu’il en soit, le combat contre le piratage est loin d’être gagné.