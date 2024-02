Disney, Warner et la Fox s’allient pour lancer le Netflix du sport, et une plateforme de plus !

Disney, Warner Bros. Discovery et la Fox unissent leurs forces dans une nouvelle plateforme de streaming dédiée au sport. Avec leurs catalogues respectifs, les trois géants du divertissement ont de quoi former un véritable Netflix du sport.

© Envato

Et une plateforme de plus ! L’automne prochain, Disney, Warner Bros. Discovery et Fox proposeront un nouveau service de streaming dédié au sport. Les trois géants du divertissement ont déclaré leur intention de fonder une coentreprise pour “développer, lancer et exploiter un bouquet de chaînes de sports en streaming” et des “contenus et services sportifs“.

Pour l’instant, les trois entreprise ne se sont pas encore mis d’accord sur un nom pour cette plateforme. Son prix non plus n’est pas mentionné. Pour l’instant, il s’agit davantage d’une déclaration d’intention que de la présentation d’un nouveau produit.

Que diffusera cette nouvelle plateforme de streaming ?

Le potentiel est toutefois indéniable pour les fans de sport, s’ils ne se sont pas encore abonnés à DAZN, la première plateforme mondiale de streaming sportif. Les entreprises rassemblent un catalogue sportif tout à fait impressionnant, chacune apportant plusieurs chaînes TV à l’édifice :

Disney avec les chaînes ABC et ESPN

Fox avec les chaînes Fox, FS1, FS2

Warner Bros. Discovery avec les chaînes TNT, TBS, TruTV.

Cela leur permettrait de diffuser des matchs d’évènements sportifs majeurs tels que :

La National Football (Américain) League (NFL)

La National Basketball Association (NBA),

La Major League Baseball

La Ligue nationale de hockey (NHL)

Du golf avec le PGA Tour

Du tennis avec le Grand Chelem

La Coupe du monde de la FIFA

De la Formule 1, du cyclisme, les compétitions de sport des universités…

Pour l’instant, la plateforme ne sera lancée qu’aux Etats-Unis. C’était attendu : le communiqué d’annonce mentionne une offre groupée avec “Disney Plus, Hulu et Max”, le service de streaming de la Warner. Ce dernier devrait arriver justement à cette période-là en France, en revanche Hulu devrait rester exclusif aux USA. Un signe de plus que cette plateforme pourrait rester réservée aux Américains.

Il est malheureusement devenu de plus en plus complexe de regarder des événements sportifs en streaming, notamment parce que les matchs sont diffusés sur différentes chaînes et plateformes. Cela oblige les fans à multiplier les abonnements, ou bien à se tourner vers les sites illégaux de streaming sportif. Même si cette nouvelle plateforme n’éliminera pas toutes les tracas auxquels sont confrontés les amateurs de sport, elle va dans le bon sens.