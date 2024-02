Prime Video : le Pass Warner est gratuit pendant 30 jours, voici les séries à ne pas manquer

© Envato

Le Pass Warner est offert pendant 30 jours à tous les nouveaux abonnés

L’offre termine le 17 février 2024

Profitez de toutes les séries HBO et les programmes de la Warner

Depuis plusieurs mois, la Warner a lancé son Pass Warner accessible via Prime Video. À son lancement, les nouveaux abonnés profitaient de 7 jours gratuits pendant une courte période. Retour de cette offre puisque si vous vous inscrivez pour la première fois, vous aurez droit à 30 jours offerts !

30 jours offerts au Pass Warner pendant une courte durée

Le Pass Warner coûte 9,99 euros/mois en plus de la souscription à Prime Video. Mais si vous voulez d’abord découvrir le catalogue, bonne nouvelle puisque 30 jours sont offerts à tous les nouveaux inscrits en ce moment. En tête des programmes de la plateforme de streaming, on retrouve les incontournables HBO comme The Last of Us, Game of Thrones ou encore House of the Dragon.

C’est jusqu’au 17 février 2024 qu’il faudra s’inscrire puisque l’opération se termine juste après. Bien évidemment, l’inscription se fait sans engagement. Si vous voulez stopper votre abonnement après la période d’essai, c’est tout à fait possible. Vous ne serez pas facturé du tout.

Profitez de 30 jours offerts pour le Pass Warner

Quelles sont les meilleures séries du Pass Warner ?

Le Pass Warner regroupe tous les programmes de la Warner Bros. C’est-à-dire ses films mais aussi les programmes de ses filiales comme HBO, son meilleur argument. Parmi les séries immanquables de la plateforme de streaming, on vous recommande :

Succession

Game of Thrones

The Wire

The Last of Us

Chernobyl

True Blood

Rick & Morty

House of the Dragon

White Lotus

Les Soprano

The Leftovers

Curb your Enthusiasm

Watchmen

Bien évidemment, le Pass Warner est bien plus vaste que ces quelques séries. On vous recommande donc de craquer pour cet essai et découvrir tous les programmes. Il est nécessaire d’avoir un compte Prime Video pour accéder à la plateforme de streaming et si vous n’en avez pas, bonne nouvelle. Comme le Pass Warner, la création d’un nouveau compte s’accompagne 30 jours offerts. Cette période de gratuité s’étend même jusqu’à 90 jours pour les étudiants. De nouveau, c’est sans engagement.

Prime Video regroupe également des films et séries populaires comme Les Anneaux de Pouvoir, Reacher, Gen V, Mr. & Mrs. Smith ou encore The Boys. Avec ces deux plateformes de streaming à disposition, vous avez largement le choix pour trouver votre prochaine pépite. Contrairement au Pass Warner, l’essai gratuit de Prime Video est à durée illimitée.