Captain America a tué Black Widow et rejoint HYDRA

Et si Captain America était, depuis le début, membre de l’organisation terroriste HYDRA ? Et si Steve Rogers avait assassinée Black Widow ? C’est ce que présente un comics se voulant la véritable réalité de l’univers Marvel.

Captain America, grand méchant de l’univers Marvel ? – Crédit : Marvel Studios

Black Widow est un personnage popularisé auprès du grand public par l’interprétation de Scarlett Johansson dans le MCU, depuis près de dix ans. L’héroïne a également droit à son propre film, repoussé pour cause de COVID-19. Côté des comics, Black Widow a été mise en scène dans plusieurs aventures, dont certaines aux côtés de Captain America, ayant lui-même adopté l’enfant d’un vilain dans une bande-dessinée. Et alors que l’héroïne est décédée sur la planète Vormir dans Avengers: Endgame, qui a eu droit à sa version rétrogaming, sa mort est tout autre dans Secret Empire. C’est Captain America lui-même qui a tué Black Widow…

Un univers dans lequel Captain America est membre d’HYDRA

Captain America a toujours été au service d’HYDRA – Crédit : Marvel

HYDRA est le plus grand ennemi de Captain America, notamment mis en scène dans Captain America: First Avenger. Mais dans Secret Empire, l’homme a décidé d’intégrer l’organisation terroriste. Black Widow est l’une des dernières Avengers et prend sous son aile des super-héros adolescents dans un monde en proie au chaos. Mais en voulant protéger les héros de demain, la femme fût tuée par Captain America.

Si Captain America sert les intérêts de l’organisation terroriste HYDRA, c’est à cause du Cube cosmique qui réécrit la réalité. Dans ce comics, il est suggéré que tout ce qui a été présenté aux fans jusque là était… faux. Captain America a toujours été un agent dormant d’HYDRA, et le héros n’a fait que servir les intérêts de l’organisation terroriste pendant une majeure partie de l’histoire Marvel. Un arc narratif décrié chez les amateurs de l’écurie, faisant fi de plusieurs dizaines d’années d’écriture.

Black Widow a été brutalement tuée par Captain America – Crédit : Marvel

Mais alors comment est morte Black Widow ? A la base, Captain America ciblait Milas Morales, l’un des Spider-Man. L’héroïne a souhaité lui sauver la vie en attaquant Steve Rogers, mais s’est pris un coup du bouclier au niveau du cou. Black Widow est morte sur le coup, comme le montre la planche ci-dessus, très violente.

Avec sa complexité d’écriture, pas sûr qu’une telle histoire soit un jour mise en scène au cinéma. Le MCU s’est toujours contenté de présenter des Avengers gentils, comme ils apparaissent aux yeux du grand public.

Source : ScreenRant