Doom 2 : un moddeur recrée Punch-Out!! dans le jeu d’origine

Crédits : ddadd

Qu’ont en commun le FPS Doom et le jeu de boxe Punch-Out ? Rien au premier abord. Et pourtant, le moddeur ddadd a décidé de recréer le célèbre jeu 2D de Nintendo en utilisant le moteur de jeu 3D de Doom II. Force est de reconnaitre que le résultat est très convaincant.

Quand Doom 2 devient un tournoi de boxe

Le premier Punch-out!! est sorti en 1983 sur borne d’arcade. Développé et édité par Nintendo, il met en scène Little Mac qui doit battre une série d’adversaires sur un ring de boxe avec Mario en guise d’arbitre. C’est sa version NES sortie en 1987 mettant en scène Mike Tyson comme ultime boxeur de la compétition qui a donné ses titres de noblesse à ce jeu. Il a fait l’objet de suites sur Super Nintendo, Wii et Wii U et a même été intégré à la NES Mini sortie en 2016 et à la SNES mini que nous avions testée pour vous.

C’est bien la version NES qui a inspiré le moddeur pour la création de Punch-Out Doom. Afin de reproduire ce qu’il présente comme l’un des meilleurs jeux Nintendo, ddadd s’est inspiré d’autres mods tels que Brutal Doom, Rogue Like Arsenal et Realm 667. Après avoir créé le ring, il a commencé par utiliser les monstres du jeu comme adversaires. Petit à petit, il a amélioré son mod pour arriver au niveau de ressemblance que l’on peut voir dans la dernière version.

Le mod utilise donc le moteur 3D de Doom II sorti en 1994 sur PC et qui continue à être amélioré avec de nouveaux niveaux. Cela lui permet de fournir un gameplay inédit à Punch-Out !!. Il reprend les personnages, les règles et les mouvements du jeu de NES, même Mario est présent. L’interface pour la santé du joueur en revanche ainsi que le menu principal reprend pour le moment le design de Doom II. Cela devrait s’améliorer avec les progrès de ddadd et du développement ce Punch-Out réinventé. Il est téléchargeable ici.

Source : PCgamer