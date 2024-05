Helldivers 2 : après l’avalanche d’avis négatifs sur Steam, les joueurs font un « grand nettoyage »

Helldivers, voici votre nouvel Ordre Prioritaire : rétablir les avis positifs sur Steam d’Helldivers 2. C’est en quelques mots l’objectif que se sont donnés les joueurs passionnés du jeu sur Discord et Reddit après la salve d’avis négatifs suite à la polémique avec Sony. Et l’opération porte déjà ses fruits.

Helldivers 2

Le week-end dernier, Sony a créé la panique en annonçant la nécessité prochaine d’un compte PSN pour jouer à la version PC de Helldivers 2. Problème : le PSN n’est pas disponible dans plus de 170 pays. Conséquence : Sony a purement et simplement retiré le jeu de la vente dans ces régions, une décision lunaire aux yeux des joueurs.

Helldivers 2 : l’Opération Nettoyage contre le feu des critiques est en cours

Résultat des courses : plus de 200 000 critiques négatives ont déferlé sur la page Steam du jeu, faisant chuter son évaluation de positive à extrêmement négative. Face à cette colère, Sony a finalement fait marche arrière. Mais l’objectif des joueurs, maintenant, est clair : faire plier Sony et empêcher que de telles décisions ne se reproduisent.

C’est là qu’entre en jeu l’Opération Nettoyage, une sorte d’Ordre Prioritaire IRL lancé avec une touche d’humour sur Reddit. Présentée comme une riposte à Sony, elle s’accompagne même d’une barre de progression pour suivre l’évolution de la mobilisation. L’objectif est clair : remplacer les critiques négatives par des avis positifs et redorer le blason du jeu.

À l’heure actuelle, plus de 41 000 critiques positives ont déjà été postées, soit environ 18 % du chemin à parcourir pour effacer les 219 821 critiques négatives. « Rendons à Helldivers 2 sur Steam sa gloire d’antan et montrons à Sony qu’on ne se laissera pas faire. Supprimez également les critiques négatives que vous avez pu laisser sur d’autres jeux d’Arrowhead ou de Sony. Faisons mieux en tant que communauté et forçons Sony à nous respecter » dit un joueur.

L’Opération Nettoyage semble en tout cas porter ses fruits : l’évaluation du jeu sur Steam est déjà remontée à « plutôt positives ». Reste à savoir si Sony a compris la leçon. Si la décision d’un compte PSN a été annulée pour Helldivers 2, elle reste obligatoire pour tous les autres jeux PC du géant japonais. Heureusement pour eux, leur catalogue multijoueur sur PC est actuellement limité : seul Ghost of Tsushima, avec son mode multijoueur nécessitant un compte PSN (contrairement à la campagne solo), pourrait être concerné.